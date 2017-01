Acestea sunt trucurile care accelerează arderile metabolice!

Respectă aceste reguli care accelerează arderile metabolice şi vei slăbi mult mai rapid! Când ai un metabolism alert, arderea grăsimilor este mai eficientă.

Bea ceai verde

Evită grăsimile trans

Aerobicul

Nu sări peste micul dejun

O cină uşoară

Mănâncă leguminoase

Scorţişoară şi ardei iute

Nu te înfometa

O alimentaţie echilibrată, controlul porţiilor de mâncare şi exerciţiile efectuate cu regularitate constituie cea mai bună combinaţie pentru a lupta cu kilogramele în plus. Dacă pe lângă aceste reguli de bază mai ţii cont şi de trucurile care accelerează arderile metabolice, atunci succesul va fi garantat. Iată care sunt cele mai bune soluţii pentru a accelera arderile:Ştii deja cât de sănătos este ceaiul verde, iar specialiştii au demonstrat de foarte multe ori că persoanele care îl consumă cu regularitate reuşesc să slăbească mult mai uşor decât cele care nu îl includ în dieta zilnică. Prin urmare, bea zilnic 1-2 căni cu ceai verde neîndulcit, deoarece accelerează arderile metabolice şi te protejează de cancer.Grăsimile saturate din produsele de origine animală şi cele trans care se găsesc în produsele din comerţ încetinesc metabolismul, împiedicând arderile şi favorizând îngrăşarea.30 de minute de exerciţii efectuate zilnic, o alergare uşoară de 30 de minute sau orice altă activitate cardio stimulează metabolismul şi accelerează arderile metabolice.S-a demonstrat de nenumărate ori că micul dejun este foarte important, în special atunci când vrei să slăbeşti. Acest obicei are un efect spectaculos asupra metabolismului, accelerând arderile grăsimilor.Include la micul dejun proteine, precum ouă, lapte, iaurt, brânză sau nuci. Evită să mănânci cereale dulci, produse de patiserie, covrigi sau dulciuri la micul dejun, deoarece acestea încetinesc metabolismul.Specialiştii recomandă să iei masa de seara înainte cu 3-4 ore de a merge la somn. De asemenea, trebuie să optezi pentru ingrediente simple, uşor de digerat.Mazărea, fasolea boabe, năutul şi lintea accelerează metabolismul şi arderile. De asemenea, sunt bogate în fibre solubile care scad colesterolul rău, dar şi în vitaminele din complexul B care intensifică metabolismul.Ambele sunt recunoscute pentru faptul că accelerează arderile, de aceea trebuie să te asiguri că le incluzi în meniul tău zilnic.Acesta este cel mai prost obicei care nu te ajută deloc să slăbeşti. Dacă ai un regim foarte restrictiv, metabolismul tău va fi tot mai încet. Astfel că în loc să stimulezi arderile tu nu faci altceva decât să-ţi pui singură piedici. Trebuie să consumi zilnic 1200 de calorii provenite din alimente sănătoase, deoarece astfel vei accelera arderile şi vei scăpa de kilogramele în plus.