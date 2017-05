5 combinaţii cu quinoa care te ajută la slăbit

Quinoa este o sursă importantă de proteine, iar în combinaţie cu legumele şi verdeţurile poţi să obţii o masă rapidă, hrănitoare, dar fără un conţinut caloric ridicat.

De ce să mănânci quinoa?

Conţine foarte multe proteine, foarte puţine grăsimi şi nu are colesterol;

Întăreşte oasele, având un conţinut bogat în calciu;

Îmbunătăţeşte funcţionarea rinichilor;

Conţine toţi cei 9 aminoacizi, fiind considerată o proteină foarte puternică;

Reduce cantitatea de mucus care afectează ficatul;

Este o sursă excelentă de magneziu, sau de mangan și cupru. Totodată, conține și fier, triptofan sau fosfor.

Are un efect purificator asupra inimii şi împiedică depunerile de colesterol în artere, reducând riscul de atac de cord;

Dacă o pui la încolţit îi sporeşti valoarea nutriţională, deoarece germenii de quinoa conţin vitamine (A, B6, B12, B5, B2, B1, C, D, E, K, H, acid folic, acid nicotinic), minerale (calciu, fier, crom, cupru, potasiu, seleniu, iod, magneziu, mangan, fosfor, zinc).

1. Quinoa cu ou

2. Quinoa cu fasole şi legumele

3. Quinoa cu pesto şi mazăre

4. Quinoa cu pui, avocado şi porumb

5. Quinoa cu somon

În combinaţie cu legumele, tofu, carne pe grătar şi verdeţuri quinoa poate să devină un preparat interesant pe care te poţi baza atunci când vrei să slăbeşti.Prin urmare, ai toate motivele să foloseşti această pseudocereală şi îţi recomandăm 5 combinaţii inedite pe care sigur le vei îndrăgi. Păstrează quinoa fiartă într-o caserolă la frigider ca să prepari rapid un prânz sau o cină!Un bol cu quinoa fiartă peste care se pune un ou fiert moale sau poşat, câteva felii de avocado, frunze proaspete de pătrunjel şi lămâie va fi o combinaţie hrănitoare care se face foarte repede.În plus, ai nutrienţi esenţiali de care corpul are nevoie, fără să aibă un conţinut caloric ridicat.O lingură mare de quinoa se poate combina cu boabe de fasole, roşii, spanac crud şi un amestec de ardei/ceapă roşie/ciuperci trase la tigaie. Vei obţine un preparat rapid care nu are multe calorii, dar este foarte săţios.Ca să-i dai o aromă deosebită, amestecă quinoa fiartă cu pesto şi adaugă câteva boabe de mazăre pentru un plus de proteine. Vei avea rapid o un preparat hrănitor şi delicios, perfect pentru dietă.Poţi să combini quinoa cu piept de pui la grătar, boabe de porumb, pastă de avocado şi un mix de ardei/ceapă trase la tigaie. O masă care se prepară rapid şi aduce o mulţime de nutrienţi.Se combină foarte bine cu somonul, spanacul şi boabele de năut. Spanacul sotat cu puţină ceapă şi boabe de năut se combină cu quinoa fiartă şi se foloseşte ca garnitură pentru somon.