Cum albești șosetele fără clor. Trucul simplu la îndemana oricui

Fără îndoială, hainele și accesoriile albe sunt cel mai greu de întreținut.

Parca de fiecare data cand imbraci o camasa, versi cafea pe ea sau o patezi cu mancare. Daca de pete scapam usor, asa cum am vazut in ACEST ARTICOL in care va oferim trucuri pentru orice tip de pata, sosetele albe sunt o provocare pentru orice gospodina. Acestea, dupa doar o purtare isi schimba deja culoarea si oricat te-ai chinui sa nu le deteriorezi, e aproape imposibil. Astfel, de multe ori probabil ai ales fie sa le arunci, fie sa le albesti cu clor. Si cum in mod evident nu este o optiune sa cumperi o pereche de sosete, ca sa le porti o singura data, astazi iti prezentam doua modaltati prin care poti sa albesti sosetele fara sa folosesti inalbitor.

Cum albesti sosetele fara clor



Pentru prima metoda ai nevoie de o oala mare, lamaie si apa.

Primul pas este sa umpli oala pana la jumatate si sa lasi apa sa fiarba. Dupa ce a dat in cateva clocote, adauga cateva felii de lamaie. Apoi, pune sosetele murdare in apa cu lamaie si lasa-le sa fiarba pentru cateva minute. Urmatorul pas este sa le scoti cu ajutorul unui cleste si sa le speli normal, cu apa si detergent. Daca nu ai scapat in totalitatele de urmele de murdarie, repeta procesul.