Ce să faci dacă ai mucegai sub parchet. Soluţia de borax te poate salva!

Ai mucegai sub parchet? Iată câteva sfaturi care îţi pot fi de mare ajutor!

Semne de mucegai sub parchet

Există două opţiuni pentru rezolvarea problemei mucegaiului sub podea:

O faci de unul singur

Apelezi la specialişti

Parchetul din lemn masiv are un aspect frumos, este de calitate şi oferă căldură oricărei încăperi. Cu toate acestea, el necesită o îngrijire deosebită , tocmai pentru că pot apărea probleme precum mucegaiul. Toate materialele organice sunt expuse acestui risc.Scopul mucegaiului este de a descompune materiile moarte şi putrede, cum ar fi copacii căzuţi, plantele, frunzele şi alte forme de vegetaţie. Dezvoltarea mucegaiului în interior poate fi toxică dacă nu sunt luate măsuri. Permiterea umidităţii la pardoseala de lemn poate fi periculoasă. Nu numai că va provoca putrezirea lemnului în timp, dar mucegaiul poate forma rădăcini şi poate face ravagii atât local, pe podea, cât şi în întreaga casă. Cel mai important lucru, însă, este că poate duce la riscuri pentru sănătate dacă nu este îndepărtat rapid. O zonă în care mucegaiul trece adesea neobservat se află sub covoare sau alte materiale aflate deasupra parchetului.Dacă simţi miros de pământ ud, acesta ar putea fi primul indiciu că mucegaiul pune stăpânire pe casa ta. Îţi vei da seama imediat că e un miros ciudat.Deteriorările cauzate de apă sunt un alt semn că s-ar putea să ai o problemă cu mucegaiul, mai ales dacă parchetul capătă un aspect spongios. Petele de apă sunt un indiciu potrivit căruia apa e prezentă în lemn de mult timp.Indiferent dacă o faci singur sau cu ajutorul unui specialist, singura modalitate pentru a obţine unul dintre cele mai clare semne de mucegai sub parchet este să îl verifici pe dedesupt. Îndepărtează câteva plăci fără a le deteriora şi vezi ce găseşti acolo.Înainte de a te apuca de treabă, trebuie să determini mai întâi amploarea daunelor produse de mucegai şi să afli de unde provine umiditatea.Există o scurgere pe undeva sau parchetul tău are nevoie pe dedesupt de o barieră de protecţie? După ce ţi-ai făcut planul, este timpul să începi curăţarea matriţei. Dacă trebuie să cureţi o parte din parchet sau pe sub parchet şi să îl înlocuieşti, fă acest lucru!Într-o găleată mare amestecă o cană de borax cu 4 l de apă. Pune o parte din soluţia obţinută într-o sticlă cu pulverizator. Vei folosi sticla pulverizatoare pentru zonele mici, greu accesibile. Găleata va fi folosită pentru suprafeţe mai mari. Cu ajutorul unei mături, soluţia din găleată se distribuie uniform pe parchet. Amestecul se lasă să acţioneze aproximativ 15 minute. Se freacă zona ferm şi se aplică din nou soluţia, urmând aceeaşi procedură în mod repetat până obţii o suprafaţă complet curată.Ultimul pas este investiţia într-un dezumificator şi lăsarea parchetului să se usuce cel puţin două zile.Pentru parchetul de lemn afectat, mai întâi se umezeşte cu apă şi după câteva minute se tratează cu soluţia de borax. Pentru celelalte tipuri de parchet, se aplică direct soluţia de borax.Materialul grav afectat de mucegai trebuie aruncat imediat şi înlocuit. Când parchetul este scos, mucegaiul găsit se află în plină dezvoltare în parchet. Dar, înainte de a reinstala parchetul nou , întreaga zonă trebuie curăţată şi dezinfectată pentru a împiedica sporii să se răspândească.Specialiştii sunt instruiţi să identifice mucegaiul şi să găsească strategii de eliminare adecvate, nu numai pentru a îndepărta mucegaiul, ci şi pentru a preveni apariţia acestuia.