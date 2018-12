HO-HO-Obama: Barack Obama s-a transformat în Moș Crăciun și le-a adus daruri copiilor internați în spital - VIDEO

Fostul președinte american i-a uimit pe copiii bolnavi pe care i-a vizitat. Îmbrăcat în costumul lui Moș Crăciun, acesta le-a adus daruri și i-a îmbrățișat.

Gestul lui Obama a provocat un val de emoție, miercuri, la Washington. Fostul șef de stat a îmbrăcat costumul lui Moș Crăciun și a pornit spre spitalul Children’s National Hospital cu sacul plin de daruri pentru copiii bolnavi. Barack Obama a cântat colinde cu copiii, părinții lor, medicii și ceilalți angajați ai unității medicale.



Obama a descis la spital îmbrăcat în costumul roșu și cântând versurile din "We Wish You a Merry Christmas", fiind imediat primit cu aplauze de personalul medical, apoi a pornit spre copiii care îl așteptau pe Moș Crăciun. Aceștia au rămas cu gura căscată când l-au recunoscut pe fostul președinte al SUA. "Vreau doar să vă mulțumesc tuturor, oameni buni, pentru că avem ocazia să vorbim cu câțiva copii minunați și cu familiile lor. În vremuri grele pentru toată lumea, ca tată a două fete, pot doar să-mi imaginez prin ce treceți. În această situație, să ai asistente și doctori și oameni care să aibă grijă de ei, să-i asculte și să fie aici pentru ei, să-i țină de mână... e cel mai important lucru", a spus Obama, aplaudat frenetic de toți cei prezenți. "E un mod minunat de a ne aminti de spiritul Crăciunului", a adăugat el.

Predecesorul lui Trump a făcut un tur al spitalului, oferind cadouri copiilor încântați de vizita sa, s-a pozat cu ei și au cântat colinde împreună.

Obama a vorbit cu micii pacienți și i-a încurajat. Când a intrat în rezerva unei fete imobilizate în pat, aceasta a izbucnit în lacrimi. Obama a dansat pentru ea, în timp ce aceasta îl urmărea cu mâna la gură, nevenindu-i să creadă, apoi fostul președinte a îmbrățișat-o, în timp ce aceasta plângea, relatează Daily Mail

Într-un mesaj publicat ulterior pe Twitter, Barack Obama a salutat pacienții și personalul medical de la spitalul diun Washington D.C.: "Crăciun fericit și vacanță frumoasă tuturor copiilor extraordinari, familiilor și personalului de la Children’s National.



Kurt Newman, directorul executiv al sistemului național de sănătate pentru copii, a declarat pentru Washington Post că micii pacienți vor vorbi mulți ani despre această vizită: "Într-o perioadă atât de încărcată a anului, când nimeni nu-și dorește să fie într-un spital, firea sa caldă le-a ridicat moralul acestor copii, părinților și fiecărui angajat pe care l-a întâlnit în drumul său", a spus Newman.