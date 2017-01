Doctorii l-au salvat de la moarte. După 10 ani s-a întors în spital şi i-a uimit pe toţi - VIDEO

Un tânăr împuşcat a fost salvat miraculos de la moarte. După un deceniu, el s-a întors în spital, iar schimbarea pe care a făcut-o e impresionantă.

În 2007, Kevin Morton Jr. trecea prin cumpăna vieţii lui. Tocmai închisese restaurantul pe care îl conducea şi se pregătea să urce în maşină când un individ a apărut brusc în faţa sa şi l-a împuşcat în abdomen. Gloanţele puteau să-l ucidă, dar de fapt i-au schimbat destinul.



În noaptea aceea, Morton zăcea pe patul unităţii de urgenţe a spitalului din Detroit, înconjurat de doctori, asistente şi o mulţime de tuburi şi fire care îl ţineau în viaţă. Potrivit NBC News, familia a fost anunţată că are doar 10% şanse să scape. Cine ar fi crezut atunci că tânărul aflat în ghearele morţii îşi va reveni şi va absolvi medicina la Michigan State University’s College of Osteopathic Medicine, zece ani mai târziu?



Morton are acum 32 de ani, o soţie frumoasă şi o fetiţă adorabilă, iar acum este... doctor! Dr. Sheth-Zelmanski, chirurgul care l-a operat şi care i-a salvat viaţa când ceilalţi membri ai echipei de intevenţie nu mai credeau că va scăpa viu l-a inspirat să studieze medicina. "Ştia că nu se va da bătut. Nici noi nu ne-am lăsat şi am reuşit să facem posibil acest lucru", a declarat Dr. Sheth pentru NBC News. El a explicat că a făcut mai multe suturări, iar sângerarea s-a oprit miraculos.