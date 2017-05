Cei mai tari părinţi: Vor să vândă tot ce au ca să-şi plimbe copiii în jurul lumii

Doi părinţi din Ţara Galilor sunt pe cale să renunţe la tot ce au pentru a-şi duce copiii într-o călătorie în jurul lumii.

Clare Fisher şi soţul ei, Ian, fac asta pentru că vor să descopere ţara perfectă în care să trăiască. Când o vor găsi, se vor stabili acolo.



Clare are 31 de ani, iar Ian are 28. Sunt din Porthcawl, o localitate din Ţara Galilor, şi au dat deja anunţuri că vând tot ce au, inclusiv maşina, pentru a porni la drum prin lume. Cei doi au o fetiţă, Maddison (3 ani) şi un băieţel, Kallan (5 ani), pe care îi vor scoate de la grădiniţă ca să-i ducă să cunoască lumea.



"După un deces în familie ne uitam unul la altul într-o zi şi ne întrebam: de ce să n-o facem?. Noi oricum călătorim destul de mult ca familie, de trei ori pe an când este posibil, ne-am întors recent din Dubai. Ne place să călătorim şi să facem planuri de drum. Nu există limită de timp sau de distanţă", a declarat Clare.

, a adăugat ea.Cuplul galez vrea să îmbine utilul cu plăcutul, să se bucure de această călătorie, dar să-şi ajute şi copiii să înveţe în mod direct o mulţime de lucruri despre lumea în care cresc, să cunoască experienţe, locuri şi oameni noi. Până atunci, e nevoie de o organizare foarte bună., a spus Clare.