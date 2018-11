Liposuctia – cand si de ce apleam la aceasta procedura

Liposuctia este o procedura chirurgicala prin care se elimina grasimea in exces de la nivelul organismului.

Ea consta in aspiratia depozitelor adipoase din zone specifice ale organismului, precum :



- Fese

- Abdomen

- Solduri

- Coapse

- Brate



Liposuctia nu este o metoda de slabit sau o alternativa a acesteia. Pentru scaderea in greutate este mai recomandat sa apelati la proceduri precum bypass-ul gastric.



Ca obiectiv, se urmareste eliminarea depozitelor extinse de grasime, dar localizate.

Pentru a fi un candidat ideal in vederea efectuarii procedurii, trebuie sa indeplinesti o serie de conditii:



- Variatia greutatii tale sa fie maxim 30 % fata de indicele de masa corporala ideal al corpului tau

- Piele sa fie elastica si ferma

- De preferat sa fii nefumator



De asemenea exista posibilitatea ca, in cazul in care esti de acord sa faci operatia, medicul sa iti prescrie anumite restrictii in ceea ce priveste dieta si consumul de alcool.



In prima faza este necesara prezentarea la un consult de specialitate. Atunci, medicul specialist in chirurgie plastica va aprecia oportunitatea interventiei, zonele asupra carora este posibil sa se intervina si estimarile privind asteptarile legate de rezultatul procedurii.

Analizele de sange se vor efectua cu minim 2 saptamani inaintea operatiei, pentru ca in cazul in care se va remarca o problema de sanatate sa existe timp suficient pentru a o remedia.



Zonele ce urmeaza a fi supuse interventiei vor fi trasate cu un marker sau creion dermatograf si va fi necesara efectuarea unor poze inainte si dupa.

Astfel, se va poate face o apreciere asupra reusitei procedurii.Anestezia va fi generala iar in blocul operator va fi prezent si un medic anestezist.Pacientul va putea pleca acasa a doua zi dupa operatie, fara a fi posibil insa ca acesta sa isi conduca masina proprie.



Exista mai multe tipuri de operatii de liposuctie :

1. Prin injectarea de solutie salina. Este cea mai frecventa tehnica. Astfel, aceasta solutie (care contine ser fiziologic, lidocaina si adrenalina) este injectata pentru a mobiliza depozitele de grasime si a avea sangerare si dureri reduse. Acest amestec urmeaza sa fie aspirat cu ajutorul unei canule.



2. Cu ultrasunete. Acestea sunt directionate in scopul dizlocarii depozitelor de grasime si a facilita aspiratia acestora.



3. Asistata cu laser: faciliteaza lichefierea si absorbtia depozitelor de grasime.



Liposuctia in sine se face cu ajutorul unei canule, care se insereaza pe sub piele si aspira depozitele gata mobilizate.

Asa cum am mentionat mai devreme, de obicei este necesar sa stai doar pana in ziua urmatoare in spital.

Fiind vorba de o operatie, te poti astepta la umflaturi, vanatai, inflamatie si disconfort pentru o perioada de timp.



Pentru a preveni si a limita aceste inconveniente, medicul iti va prescrie antiinflamatoare, antialgice - pentru limitarea durerii si antibiotice - in vederea prevenirii aparitiei oricarei infectii.

Dr. Andrei Gregorian, Manager Clinica Estetica