A doua opinie medicală, la un click distanță prin aplicația DOXTAR

Începând de astăzi, pacienții care au nevoie de sfaturi medicale informate au la dispoziție DOXTAR, o platformă digitală dezvoltată în România care îi ajută să obțină a doua opinie medicală în 48 de ore de la specialiști din țară și din străinătate.

DOXTAR își propune să extindă și să simplifice accesul pacienților la serviciile de îngrijire a sănătății, având în vedere că jumătate dintre adulții cu probleme medicale din mediul urban, cu vârsta între 25 – 45 de ani, consideră că ar fi avut nevoie de mai multe detalii legate de afecțiunea sau diagnosticul primit în urma celui mai recent consult medical, conform unui studiu iVox comandat de companie. Un număr similar de respondenți (44,77%) a luat în considerare posibilitatea de a cere o a doua opinie medicală în primele șase luni după efectuarea consultației. Iar printre principalele motive pentru care ar lua o astfel de decizie se numără: faptul că nu considerau că au toate informațiile legate de diagnostic sau tratament (28,19%), neîncrederea în diagnostic (24.16%) și neîncrederea în tratamentul prescris (14,26%).



Pentru a intra rapid în contact cu medicii specialiști de care au nevoie, pacienții pot descărca aplicația ”DOXTAR pentru pacienți”, disponibilă de astăzi pentru utilizatorii de Android și în curând pe iOS, sau pot accesa www.doxtar.ro.



Cătălin Chiș, antreprenor și inițiatorul proiectului DOXTAR: „Ca multe alte inițiative private în domeniul sănătății, ideea DOXTAR a pornit de la o experiență personală, un accident nefericit în urma căruia am înțeles prin ce trece pacientul când are nevoie rapid de opinii medicale informate, în care să aibă încredere. Am simțit că trebuie să mă implic și, la câțiva ani distanță, am fondat Peditel 1791 – primul call center pediatric din România, non stop și gratuit, astfel încât toți părinții să poată apela la un sfat medical avizat, oricând și de oriunde. Prin aplicația DOXTAR pe care o lansăm astăzi facem un pas mai departe, într-un demers antreprenorial: ne dorim să facilităm accesul la o a doua opinie medicală pentru oricine are nevoie. Prin DOXTAR, utilizatorii au acces la medici din România, dar și la specialiști de la clinici internaționale.”

Cele mai recente date Eurostat arată că, în 2015, 9,4% dintre români au raportat nevoi medicale neacoperite din cauza costurilor, a barierelor geografice sau a listelor de așteptare, un număr de aproape trei ori mai mare decât media statelor UE. DOXTAR folosește tehnologia pentru a rezolva aceste probleme.



• Timpul de așteptare – cu DOXTAR, pacienții obțin răspunsul de care au nevoie în cel mult 48 de ore.



• Costurile asociate consultației – în DOXTAR, pacienții plătesc doar „interacțiunea digitală” cu pacientul, fără cheltuieli suplimentare.

Prețul este stabilit de medic și este cu până la 20% mai mic decât prețul mediu al unei consultații în cabinet.



• Barierele geografice - DOXTAR oferă acces la sfaturi medicale de la specialiști printr-un mecanism simplu, la un click distanță.

Mario De Mezzo, Project Manager DOXTAR: „Ne propunem să facem din DOXTAR cea mai complexă platformă virtuală pentru a doua opinie medicală, pentru a-i ajuta pe pacienții din România să găsească



răspuns la cele mai diverse probleme. În perioada următoare, vom integra și alte servicii în platformă, precum suport audio și suport video. Ne propunem ca, în a doua parte a anului 2019, să avem funcțională și o versiune în limba engleză a platformei, astfel încât medicii să poată fi accesați de către pacienți din afara țării.”



Prin intermediul DOXTAR, pacienții au acces în acest moment la 19 de medici din țară și din străinătate, care acoperă zece specializări: diabet, oncologie, neurologie și epileptologie, O.R.L., psihiatrie, psihiatrie pediatrică, medicina muncii, ginecologie, reumatologie, medicină internă.

Pentru a primi o opinie informată în termen de 48 ore, pacienții trebuie să încarce dovezile diagnosticului în aplicație sau site.Utilizatorul are control deplin asupra datelor personale încărcate în aplicație. Aplicația a fost construită în concordanță cu cerințele GDPR și de securitate a informației, folosind standarde la nivelul celor utilizate în industria bancară.



Platforma este creată cu susținerea Graffiti PR, Active Power Solutions și LIFE IS HARD. Platforma a fost proiectată și dezvoltată de LIFE IS HARD, prima companie românească de software listată la Bursa de Valori București – piața AeRo. Cu 15 ani de prezență pe piața locală, compania a fost prezentă succesiv în topurile Deloitte CE Technology Fast 50 şi în Top Deloitte FAST 500 EMEA, bucurându-se și de alte nominalizări și premii obținute la competiții internaționale de top.