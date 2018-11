Kaufland România și Cătălin Botezatu lansează o nouă colecție vestimentară: Smart Fashion Line

o nouă colecție vestimentară: Smart Fashion Line În prag de sărbători, Kaufland România și Cătălin Botezatu lansează Smart fashion line by Cătălin Botezatu, creată exclusiv pentru magazinele Kaufland, cu noutăți pentru fiecare sezon.

Prima lansare este colecția de iarnă Smart gifts for Christmas, o garderobă capsulă care poate fi un cadou de Crăciun plin de stil, smart, care poartă semnătura celebrului designer.Linia de haine și accesorii create de Cătălin Botezatu pentru Kaufland România are scopul de a oferi soluții de fashion chic&smart, pentru ca oricine să-și poată completa garderoba. Aceasta ajută, zi de zi, la conceperea unei ținute comode și, totodată, în tendințele modei.Piesele vestimentare sau accesoriile din colecția Smart gifts for Christmas pot deveni un cadou de Crăciun foarte potrivit sau se pot transforma în ținuta specială de Sărbători. În această colecție se regăsesc pulovere din bumbac 100%, pentru femei sau bărbați, cămăși, tricouri, cardigane, boxeri, slipi, șosete, curele sau portofele din piele naturală. Toate acestea sunt articole de calitate la prețuri accesibile.Smart fashion line by Cătălin Botezatu ne promite noi colecții capsulă și în sezoanele viitoare, precum Garderoba smart pentru primăvară sau Dress smart for summer.„Trăim în epoca vitezei, totul se desfășoară contracronometru și ritmul cotidian este din ce în ce mai alert.De aceea am conceput aceste colecții capsulă, astfel încât fiecare să își aleagă rapid, zi de zi, ținutele preferate, care pot fi deopotrivă moderne și comode, ușor de asortat și de purtat. Acum, când se apropie sezonul festiv, aceste piese pot îmbogăți garderoba fiecăruia sau pot fi un cadou potrivit pentru cei dragi", declară Cătălin Botezatu.„Suntem încântați să continuăm parteneriatul cu celebrul designer Cătălin Botezatu, ale cărui creații sunt foarte apreciate de clienții noștri.Am construit o colaborare de durată, care va deveni o tradiție. Sunt convins că noua linie Smart fashion line by Cătălin Botezatu, care cuprinde articole de cea mai bună calitate la prețuri accesibile, va fi ea însăși o tendință”, a declarat Valer Hancaș, Director Comunicare & Corporate Affairs, Kaufland România.Colecția Smart Fashion Line by Cătălin Botezatu este disponibilă exclusiv în rețeaua de magazine Kaufland România.