Gala AVANPREMIERE XIX sărbătorește moda și designul la ParkLake

Cea de-a 19-a ediție a Galei AVANPREMIERE, cel mai important eveniment de fashion multibrand din România, marca Alin Gălățescu, a avut loc miercuri, 27 iunie, în ParkLake Garden, reunind jurnaliști, bloggeri și iubitori ai modei Made in Romania.

Gala AVANPREMIERE este un eveniment itinerant de modă, care a fost gândit special pentru a prezenta publicului creațiile designerilor români și a aduce moda mai aproape de oameni, in cele mai neobisnuite si speciale spatii - de la Muzee la Sere, de la Gradini noi - ca acest inedit ParkLake Garden - la Teatrul National. Este un eveniment axat si pe Spectacolul de Moda - in complexitatea lui.

În cadrul ediției cu numărul 19, designerii Aleha Toncea (foto imprimeuri: Mihai Sitarus), Lia Aram by Anemona Stanchi, Studio Cabal by Diana Dianu (accesorii: TRIA ALFA si MeeKee), Best Team (Debut): Eugenia Negruta & Bianca Maria Rusu & Gianina Ciobanu, Simona Semen și LouLou by Andra Turcanu și-au prezentat colecțiile în mijlocul naturii, într-un decor cu note moderne, o Instalatie temporara, vegetala, semnata Atelier FLORENS - în centrul comercial ParkLake, cel mai verde mall din București.

“Dintotdeauna mi-a plăcut să aduc moda aproape de oameni, iar această serie de evenimente exact asta face.

Aroma serii: M.INT de la ELYSEE - o gama complexa, meridionala, moderna si incisiva cu o poveste minunata la baza. "Mystic Treasure"a fost ales ca simbol al editiei a XIXa a galei AVANPREMIERE.