Ce vedete au participat la premiera colectiei TommyXZendaya de la New York

Tommy Hilfiger anunță TOMMYNOW ce prezintă TommyXZendaya, o celebrare a incluziunii, diversității și validării în modă. După cinci sezoane în turneu mondial, evenimentul de modă experiențial s-a întors la New York Fashion Week pentru a prezenta colecția TommyXZendaya Toamnă 2019 realizată de designer-ul Tommy Hilfiger în colaborare cu actrița americană Zendaya.Spectacolul de modă TOMMYNOW din acest sezon continuă să aducă la viață spiritul brand-ului pentru consumatorii din intreaga lume. Din toamna anului 2016, spectacolul a călătorit prin orașe din America de Nord, Europa și Asia, iar fiecare oprire continuă să aducă brand-ului TOMMY HILFIGER o energie tinerească și optimistă, specifică publicului local. TOMMYNOW, prezentând TommyXZendaya, a avut loc duminică, 8 septembrie 2019, ora 8:30 p.m. EST (9 septembrie 2019, ora 3:30 a.m. - ora României) la Apollo Theater, în Harlem - loc ce a găzduit unii dintre cei mai emblematici artiști ai lumii. Evenimentul a fost construit pe formatul-semnatură ”See Now, Buy Now”, iar ținutele de podium au fost disponibile printr-un ecosistem de canale de cumpărare imediată în peste 70 de țări.Peste 900 de persoane, incluzând presă, cumpărători, VIP-uri, influenceri din industrie și consumatori, au fost invitate să se bucure de spectacolul energic și experiențele de modă inedite la Apollo. Pe măsură ce marcajul iconic al Teatrului Apollo a prins viață, oaspeții au fost primiți în lumea TOMMYNOW și TommyXZendaya printr-un tunel imersiv care a adus la viață istoria Apollo Theater. Instalația a prezentat conținut digital și fotografii de Nichelle Gainer, istoric cultural și autor al Vintage Black Glamour, care celebrează scena muzicală emblematică a Harlemului, din anii ‘30s până în anii ‘80.Printre invitații din primul rând s-au numărat soția lui Tommy Hilfiger, Dee Hilfiger, Gigi Hadid, Bella Hadid, Marina Ruy Barbosa, Thalia, Skai Jackson, Hunter Schafer, Barbie Ferreira, Sydney Sweeney, Indya Moore, HER, Kehlani, Meghan Trainor, Noor Tagouri, Olivia Palermo, Jameela Jamil, Giovanna Engelbert, Sveva Alviti, Suki Waterhouse, Shanina Shaik, Iskra Lawrence, Bethann Hardison, Veronica Webb, Vy Higginsen.Inspirată din New York-ul anilor '70, distribuția incluzivă a continuat să celebreze și să înfățișeze cu mândrie modele cu o diversitate imensă în termeni de experiență, dimensiune, vârstă, expresie de gen și etnie.Echipa de modele le-a inclus pe Winnie Harlow, Yasmin Wijnaldum și Sara Sampaio, care fac parte din spectacolele și povestea de brand Tommy Hilfiger de 10 ani.Lor li s-au alăturat Ashley Graham, Candice Swanepoel, Alek Wek, Soojoo Park, Halima Aden, Leomie Anderson, Yasmin Warsame și un nou val de talente, incluzându-le pe Aaliyah Hydes, Abby Champion, Babacar N’Doye, și Indira Scott.TOMMYNOW continuă să funcționeze ca un incubator pentru inovație, aducând activări unice care inspiră audiența de la eveniment și din întreaga lume. În acest sezon, Tommy Hilfiger introduce o experiență VR online de cumpărare care elimină necesitatea utilizării căștilor. Bazându-se pe tendința de creștere a experienței de cumpărături prin tehnologia VR, este pentru prima dată în industrie când o astfel de experiență VR bazată pe sistemul web este introdusă la o asemenea scară.Funcția VR este disponibilă via tommy.com desktop și mobile și oferă publicului din întreaga lume un acces fără precedent la spectacolul TOMMYNOW.Utilizatorii pot vizita un magazin pop-up virtual, pot naviga printre produsele de pe rafturile din culise și pot cumpăra ținutele prezentate de modele. Etichetele de cumpărături afișate pe fiecare produs redirecționează către cumpărarea produselor în propriul mediu de e-commerce. În ziua evenimentului, camere de 360o amplasate în locațiile imaginilor VR, în Apollo Theater, au transmis fluxuri live pentru experiență. Acestea au oferit o fereastră în timp real în lumea TOMMYNOW pe parcursul serii din diverse unghiuri inclusiv covorul roșu, culisele și primele rânduri. Experiența VR este disponibilă până la finalul lunii septembrie 2019.