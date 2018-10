Top Line sprijină frumusețea atipică, dincolo de aparențe. Compania a fost și în acest an partener al Galei Atipic Beauty!

Top Line, lider pe piața din România în domeniul distribuției de aparatură și produse cosmetice profesionale, a fost și în acest an partener principal al Galei Atipic Beauty, eveniment ce transmite publicului un mesaj puternic și inspirațional: frumusețea e în noi, nu în aparențe! Gala prezintă an de an cazurile unor femei puternice și ale unor bărbați curajoși, care, deși își petrec viața în scaun cu rotile, dovedesc că au puterea, demnitatea și ambiția de a reuși în viață sub toate aspectele: au familii frumoase, cariere de succes și, mai mult decât atât, au puterea de a trece peste orice impas în viață și de preconcepții sociale fără a se lamenta.În cadrul galei, aceștia au defilat pe podium în calitate de manechini, în scaune cu rotile, alături de vedete cunoscute din showbiz, purtând creațiile unor designeri autohtoni, dovedind că frumusețea stă dincolo de tiparele clasice și izvorăște din interior, din calitatea umană și din bunătate. Top Line susține acest demers special, îi încurajează pe participanți și le mulțumește pentru exemplul oferit, subliniind că frumusețea stă de foarte multe ori dincolo de aparențe.Top Line a fost, de altfel, și inițiatorul mișcării naționale Nu Există Nu Se Poate, alături de Andreea Marin în 2017 și 2018, ajutând femei din toată țara să își îmbunătățească stilul de viață și să descopere procedurile de înfrumusețare profesionale din saloanele partenere. Ambasadoarele #NuExistăNuSePoate au avut parte de transformări spectaculoase complete, nu doar fizice. “Doamnele au slăbit spectaculos și au obținut un ten vizibil întinerit. Însă nu a fost vorba doar de acest lucru. Și-au schimbat stilul de viață, au căpătat mai multe încredere în sine. S-au schimbat trup-minte-suflet. Au devenit mai frumoase, mai sănătoase, mai fericite, au învățat cum să aibă mai multă încredere în ele. Am avut în campania din acest an o doamnă care a fost diagnosticată cu cancer și, pentru că urma în paralel sesiunile de chimioterapie, a putut beneficia doar de o parte din procedurile de înfrumusețare de la salon.Experiența de la Silhouette i-a oferit însă momente frumoase de neuitat, care au ajutat-o să treacă mai ușor peste neplăcerile și disconfortul cauzat de tratamentul din spital. Atmosfera relaxantă, momentele de răsfăț și tratamentele faciale blânde i-au umplut sufletul de bucurie, după cum declară, ajutând-o să abă o atitudine mult mai încrezătoare în lupta pe care o duce ce ceva timp cu cancerul. A fost un caz special, o femeie foarte pozitivă, optimistă, care urma din păcate și chimioterapia în paralel, așadar a urmat doar procedurile potrivite ei în cele 3 luni. La finalul campaniei a fost atât de bucuroasă și încrezătoare în forțele proprii, încât a dorit să fie fotografiată fără peruca ce acoperea efectele chimioterapiei. În această seară, la Atipic Beauty, am văzut doamne frumoase, cu povești speciale, cu cariere impresionante. Eu aș fi extrem de bucuroasă ca anul viitor să avem în campania #NuExistăNuSePoate o doamnă care, deși își trăiește viața în scaun cu rotile, are forța și demnitatea necesare pentru a trece peste orice impas și orice preconcepție socială de care s-ar putea lovi.”, a declarat Diana Baicu, Director Top Line România, în cadrul evenimentului.Top Line le-a oferit participantelor Galei Atipic Beauty diplome de recunoștință și produse cosmetice profesionale, renumite pentru efectele lor spectaculoase asupra calității și sănătății pielii și a părului, precum și vouchere pentru tratamente cosmetice profesionale ce pot fi urmate în Centrele Silhouette din București.În plus, la standul special Silhouette, în timpul galei, invitatele au putut beneficia de un diagnostic facial gratuit efectuat de specialiștii cunoscutelor centrele de slăbit și înfrumusețare.Gala Atipic Beauty 2018 Supported by Alin Gălățescu este prezentată și organizată anual de Andreea Marin.