Toamna s-a intors! Seara ne strangem impreuna, ne uitam la show-urile de la televizor si bem ciocolata calda cu frisca! Sau nu ati intrat in „modul“ de toamna inca? Atunci iata ce va propunem: cu nuantele sale de toamna, noua editie limitata essence “fall back to nature” ne inspira sa ne jucam cu frunzele, sa cream fotografii interesante sau sa facem o plimbare romantica in padure. Vara in stil indian te invita la dans – din septembrie pana in octombrie 2018, essence ofera un look ce se potriveste perfect cu toamna! Colectia se gaseste exclusiv in magazinele DM.



Highlighter & blush palette - Cinci nuante de farduri de obraz si iluminatori, fiecare creata pentru a oferi un look proaspat si radiant. Tonurile calde de rosu si maro sunt puternic pigmentate si usor de blenduit. Pret ron: 46.49*



Eyeshadow palette - Aceasta paleta pentru farduri de pleoape, cu zece nuante perfect aliniate, te ajuta sa creezi un look de toamna deosebit. Pret ron: 33.49*

I love extreme - crazy volume brown mascara - Produsul best-seller din oferta standard este ideal pentru un look natural, oferind un volum deosebit .

Aceasta mascara ofera volum optim si lungime maxima genelor datorita periutei speciale, din elastomer. Pret ron: 15.99*Highlighter & blush brush - Aplicare precisa si blenduire usoara – nicio problema cu ajutorul acestei pensule cu perisori sintetici. Este ideala pentru aplicarea texturilor pudrate si se simte placut pe piele. Pret ron: 16.99*Hand & body tattoos - Orice look de toamna va fi cu adevarat deosebit cu ajutorul acestor tatuaje! Imaginile jucause si florale se potrivesc perfect cu sentimentul de confort al sezonului si se pot indeparta foarte usor.Pret ron: 9.99*Eau de toilette -Miroase a toamna! Apa de toaleta cu aroma usoara, floral pudrata, creeaza un sentiment cald, mai ales pe parcursul lunilor reci ale anului.Pret ron: 27.49**pret de raft recomandat