Noul trend: ombilicoplastia - operația estetică a buricului, explicat de Dr Iancu Morad

Ombilicoplastia sau operația estetică a buricului reprezintă intervenția chirurgicală ce are ca scop remodelarea și repoziționarea ombilicului. A fost cea mai populară operație estetică a anului trecut, iar medicul estetician Iancu Morad ne dezvăluie tot ce trebuie să știm despre această intervenție.Unul dintre cele mai hot trenduri ale momentului în chirurgia estetică, ombilicoplastia, este intervenția la care apelează din ce în ce mai mulți oameni, femei și bărbați deopotrivă.“De obicei, pacienții care apeleaza la noi la clinică pentru remodelarea ombilicului sunt pacienți pe care îi deranjează din punct de vedere estetic. Unii oameni se nasc cu o formă diferită a ombilicului sau acesta poate suferi un proces de schimbare în urma nașterii la femei, a luării în greutate, etc. De obicei, bărbații doresc un ombilic mai rotund, în vreme ce femeile vor în general un ombilic puțin mai oval, în formă de lacrimă”, declară Dr. Iancu Morad.Tot de la medicul estetician aflăm că ombilicoplastia nu este deloc o operație complicată.“Intervenția este una destul de simplă, se realizează de obicei sub anestezie locală.Durează între 20 și 30 de minute. Nu este dureroasă și constă într-o incizie în interiorul ombilicului, astfel încât cicatricea rămasă nu este vizibilă. Prin această incizie, înlăturăm excesul de piele și dăm o formă nouă ombilicului”, explică medicul Iancu Morad.Recuperarea este rapidă, iar pacientul își poate relua activitățile obișnuite la scurt timp după intervenție.“Recuperarea este foarte rapidă. Majoritatea pacienților se întorc la muncă în aceeași zi, la scurt timp după intervenție.Firele sunt de obicei resorbabile, adică se absorb în timp. Normal, ca la orice intervenție, zona este posibil să fie puțin mai sensiblă, ușor dureroasă, dar asta nu împiedică revenirea imediată a pacientului la activitățile sale obișnuite”, spune Iancu Morad.Iancu Morad este medicul estetician preferat al vedetelor din România, el fiind responsabil și pentru felul in care arată Tania Budi, Raluca Bădulescu, Claudia Pavel, Carmen Negoiță, Ellie White, Giulia Anghelescu sau Cătălin Botezatu.