5 to go poate deveni primul brand 100% românesc premiat la European Coffee Awards

5 to go a fost nominalizat în cadrul The European Coffee Awards, premii de prestigiu ale industriei cafelei și ale segmentului „to go” din Europa și Orientul Mijlociu. Astfel, în premieră, un brand 100% românesc din acest domeniu poate fi premiat la nivel internațional!5 to go este nominalizat la categoria Best Coffee Chain din Europa Centrală și de Est (Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Rusia), alături de alte 18 lanțuri de cafenele din aceste țări. Nominalizările sunt făcute de peste 100 de experți ai industriei de profil răspunzând criteriilor organizatorilor, precum puterea mărcii, performanța de business, inovația, calitatea produselor și serviciilor, designul și atmosfera sau dedicarea în dezvoltarea industriei. Următoarea etapă este una de vot deschis, în care experți din domeniu și susținători sunt invitați să aleagă din lista de nominalizări mărcile către care își îndreaptă votul.„Faptul că 5 to go este în atenția experților industriei cafelei din Europa este o onoare pentru noi. Nominalizarea unui brand 100% românesc într-o competiție de profil de asemenea anvergură este un vot de încredere în primul rând pentru antreprenorii români, că pot dezvolta branduri și afaceri care să concureze cu cele europene. Sper să primim și mai departe susținerea celor care cred în noi, pe care îi invităm să ne voteze aici: http://www.allegra-insight.co.uk/s/thank-you/Awards2019/”, a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.5 to go a luat naștere în 2015, iar în prezent depășește 120 de locații și este cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, dar și cea mai accesată franciză din România.Radu Savopol și Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go, cei care au adus pe piața HoReCa din România conceptul inovator de preț unic pentru toate produsele comercializate. Sub sloganul „Smile, there’s coffee!”, 5 to go oferă consumatorilor un spațiu cald și prietenos, unde cafeaua este actorul principal. Cafeaua folosită este una cu o aromă intensă, corpolentă, cremoasă, ce se constituie într-un blend unic, creat special pentru lanțul de cafenele 5 to go. Pentru că cifra 5 reprezintă elementul de structură a brandului, echipa 5 to go oferă clienților 5 motive principale să revină în una dintre cafenelele din grup: gustul, profesionalismul, rapiditatea, diversitatea și stilul de viață.Evenimentul The European Coffee Awards se află la cea de-a 12-a ediție și va desemna câștigătorii pe 12 noiembrie 2019, în cadrul unui eveniment de gală. Organizator este Allegra Insights, una dintre cele mai mari agenții de cercetare din UK.