EIMI Mistify ME dă tonul stilului și personalitații unei coafuri

În hairstyling, la fel ca și în viață, totul este joc, mișcare, stare de bine. Este despre libertatea de a te exprima în timp ce te pui de acord cu trendurile intrenaționale de beauty și fashion. Cum îți reușește? Grație celor mai bune produse de styling. Un exemplu concret: EIMI Mistify ME, un spray cu uscare rapidă pentru finisare și fixare. Un aliat de a încrederea care te ajută să îți creezi instant o amprentă vizuală.

EIMI Mistify Me are o formulă lejeră care se usucă rapid ca să îți ofere finisarea perfectă, instant. Datorită tehnologiei MicroMist – difuzarea sa este extrem de fină și îți oferă mai mult control. Produsul este disponibil în două variante – light și strong.

Atuurile Mistify ME

• O formulă lejeră care nu încarcă părul

• Look natural și cu volum

• Uscare rapidă pentru fixare instant

• Finisare și fixare până la 24 de ore

• Părul este ușor de coafat după aplicare

Nu ezita! Obține susținere și fixare într-o clipă cu EIMI Mistify Me!

Top 4 trucuri de styling de la specialiștii Wella Professionals

1.

Pentru a obține textură și volum, aplică Mistify Me și apoi usucă părul mișcându-l constant pentru a-ți defini look-ul. Un spray cu uscare rapidă ce creează textură este ideal pentru a conferi fixare, dar și pentru a-l face mai ușor de coafat. Această tehnică de styling este în special potrivită pentru părul mediu și fin.2. Odată aplicat spray-ul Mistify Me, pune în acțiune placa de păr pentru a-ți coafura.3. Vrei bucle definite și rezistente? Atunci pulverizează Mistify Me înainte de a folosi stylerul.După ce îți vei pieptăna părul, vei observa că buclele sunt mai elastice și mai pline de energie.4. Pentru extra volum, aplică Mistify Me la rădăcini. Folosește o perie rotundă și uscătorul pentru a mai multă susținere și un volum de invidiat. Acesta este modul ideal de a crea volum, fără a tapa părul.Pret - Eimi Mistify Me - 71 de lei