Adauga Style parului tau!

Keune Romania lanseaza o noua gama ce contine produse profesionale de hairstyling, dedicate atat specialistilor din saloane, cat si celor carora le place sa isi creeze coafuri inedite, acasa.

Gama Style, contine atat produse cu formule reinterpretate din fosta gama Design a brandului, cat si noi propuneri de solutii trendy, adaptate pentru a raspunde cerintelor tuturor pasionatilor de hairstyling, fie ca isi doresc un stil urban sau glam.



Style este impartita in 3 categorii de produse: Prep (dedicata pregatirii parului pentru coafat); Shape (ce confera forma coafurii) si Finish (pentru finisarea look-ului). Acest aspect ofera specialistului din salon posibilitatea de a alege mai usor produsul potrivit pentru diferitele momente ale crearii coafurii.



Fie ca iti doresti volum (categoria Volume) sau par perfect drept (categoria Smooth), produse pentru parul ondulat (categoria Curl), pentru fixarea coafurii (categoria Fix), pentru texturizare (categoria Texture), pentru stralucire (categoria Gloss), pentru protectie termica (categoria Heat Protect) sau pur si simplu iti doresti sa dai un refresh coafurii tale (categoria Refresh Style) exista o varianta Keune Style pentru orice moment din zi al coafurii tale si pentru orice nevoie a parului tau.

Noutatile gamei Style in ceea ce priveste produsele sunt: Sculpting Clay (pasta compacta, cu fixare puternica, petru un look texturizat), Matte Cream (pasta dedicata coafurilor cu textura mata), Precision Powder (pudra texturizanta pentru volum) si Humidity Shield (spray ce protejeaza parul impotriva efectelor umiditatii).



Produsele Style au fost create de specialistii Keune pentru a fi usor de folosit si pentru a servi ca o extensie naturala a parului tau.

Designul premium aduce un plus de imaginea acestei game si vine in completarea stilului ambalajului existent, creat pentru celelalte game ale brandului.

Parfumurile produselor au fost de asemenea upgradate si includ doua arome high-end: una seducatoare de ambra si alta fresh, dar neutra, adresata atat genului feminin, cat si celui masculin.

Pentru a evidentia calitatile incontestabile ale produselor, odata cu lansarea Style, Keune propune 8 look-uri iconice, realizate cu produsele premium ale gamei.

Coafurile au fost realizate de un superstar in domeniul hairstyling-ului, si anume Ilham Mestour.Gama Style este comercializata de Keune Romania si o puteti regasi in saloanele partenere brandului.