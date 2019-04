De ziua ei, Ela Crăciun ajută un copil sărac să aibă aniversarea visurilor sale

Ela Crăciun și-a propus ca anul acesta, de ziua ei de naștere, să ajute un băiețel de șapte ani să crească într-un mediu mai bun și să aibă, la rândul său, aniversarea la care visează. Micuțul Luca trăiește, alături de mama sa și de frații săi, într-o sărăcie lucie, într-o cameră de 9mp, în care există doar o saltea. Nu au dulapuri pentru haine, nu au frigider sau alte dotări pentru un trai decent. În ciuda condițiilor aspre de trai, Luca își dorește să învețe și să ajungă cineva în viață.

Ela Crăciun a aflat de povestea lui Luca prin intermediul unor apropiați și l-a vizitat, mărturisind că a rămas profund impresionată de condițiile în care acesta crește. Și, pentru că micuțul își sărbătoește ziua de naștere pe 14 aprilie, cu o zi înaintea de aniversrea ei, Ela a luat astfel decizia să își doneze ziua de naștere și să îi ofere acestuia măcar câteva motive de bucurie în acea zi specială.Vedeta TV îi va oferi cadoul la care Luca visează, un joc lego și un tort pe care să îl împartă alături de prietenii lui, și apelează acum la prietenii și la publicul său online pentru a face donații și a achiziționa dotările de care familia lui Luca are nevoie: frigider, pat, dulapuri pentru haine, aragaz.„Anul acesta ziua mea nu va fi despre mine. Luca, acest băiețel cu părul cârlionțat și ochi plini de sclipire și puritate, are vârsta fetiței mele, șapte ani. Este un copil care nu s-a bucurat de prea multe, dar care nu și-a pierdut nici încrederea, nici inocența.Împarte o cameră 9 mp cu cei doi frățiori ai lui și cu mama lor, o persoană care muncește foarte mult pentru copiii ei, dar asta nu a împiedicat-o să-i crească frumos sau să le ofere o educație de admirat.Când l-am întrebat ce își dorește mi-a spus: un lego și un tort. Dintre toate lucrurile din lume pe care putea să le ceară, asta e tot ce și-a dorit. Și mă gândeam ce ar fi cerut oare Alesia dacă era în locul lui… Ar prețui la fel de mult un joc de lego?M-am menținut totuși tare pe poziție până în momentul în care a întrebat-o pe mama lui dacă anul ăsta poate să își facă și el ziua acolo unde și-a făcut-o Matei.Am simțit atâta speranță în ochii lui, dar atâta durere în glasul mamei lui, care i-a spus: Luca, mama lui Matei are bani, noi nu avem… S-a transformat imediat la față și i se citea tristețea în ochi.I-am promis deja lui Luca că voi merge să-l vizitez de ziua lui și îi voi aduce tort și lego, însă simt că nu e suficient. Nu am putut să trec cu nepăsare prin casa lor și să nu mă gândesc la câte lucruri le lipsesc și de ce ar avea nevoie ca să le fie mai bine. Aș vrea să le duc un frigider pentru că se apropie sezonul cald și nu aș vrea ca puțina mâncare pe care o au să se strice, au nevoie de un pat nou, de un dulap…Ziua mea va fi pe 15 aprilie și mi-am invitat toți prietenii să-mi sărbătorească aniversarea cu o zi mai devreme.Am decis să-mi donez ziua de naștere lui Luca, și îi rog pe toți să doneze, cât au posibilitatea, pe www.GiftShare.ro. Orice contribuție contează! Nu cred că este o simplă întâmplare să îl cunosc pe Luca acum, cu puțin timp înainte de ziua mea. Cred că trebuia să se întâmple așa ca să îl bucur și pe el. Un suflet mic, voios, dar cu o viață deloc ușoară”, a scris Ela Crăciun pe blogul ei, www.elacraciun.ro.