Pe 15 septembrie EVANESCENCE vor canta din nou la Bucuresti la Arenele Romane

La minimum 4 bilete Premium sau Teren cumparate ai discount 20% La minimum 8 bilete Premium sau Teren cumparate ai discount 30%

Evanescence, una dintre cele mai iubite si apreciate trupe rock americane, se afla din nou intr-o formula magica in care vocea celebrei cantarete Amy Lee innobileaza piesele care au consacrat trupa si care au ramas nemuritoare pe buzele fanilor din intreaga lume. Cu albume vandute in zeci de milioane de exemplare in intreaga lume, muzica Evanescence a fost rasplatita cu numeroase nominalizari si premii internationale, printre care doua Grammy-uri primite in anul 2004 pentru piesa "Bring Me To Life", la categoriile "Best New Artist" si "Best Hard Rock Performance".Albumul "Fallen" a ramas si in ziua de azi in topul preferintelor celor ce iubesc muzica rock, acesta fiind certificat cu Platina in intreaga lume. "Fallen" este unul dintre cele opt albume, ale tuturor timpurilor, care au reusit sa ramana in top Billboad 200 pentru o perioada mai mare de un an. "The Open Door" (2006) a marcat un nou succes in palmaresul celebrului grup, cu piese precum "Lithium" sau "Sweet Sacrifice", iar "Evanescence" (2011) a ajuns pe primele locuri imediat dupa lansare si a fost premiat cu Aur in Australia, Canada si Marea Britanie.Muzica formatiei Evanescence poarta o paleta intreaga de influente si a fost incadrata de catre critici in diverse categorii, de la rock, nu metal si gothic, la industrial, progressive sau hard rock. Cu valente sofisticate si o atentie deosebita pentru detalii, Evanescence au reusit sa ofere publicului piese fascinante care au trecut deja de proba timpului.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay.Online, puteti plati cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.- Teren (fara loc, in fata scenei) - 229 lei in earlybird, 259 in presale si 280 la intrare- Premium (cu loc) - 319 lei in earlybird, 349 lei in presale si 380 la intrare- Acces General (cu loc) - 139 lei in earlybird, 159 lei in presale si 180 lei la intrarePerioada earlybird este limitata la primele 300 de bilete din fiecare categorie.Biletele Teren si VIP includ bratara textila cu artistul. Se pun in vanzare doar 700 de bilete Premium. Pentru biletele "cu loc" accesul se face doar prin parc prin lateralele arenei. Pentru biletele de pe Teren accesul se face pe la portile de jos din parc ale Arenelor Romane.Biletele ofera participantilor acces doar in categoriile in care si-au cumparat bilet. Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit doar in zona Teren dar insotiti de un adult care are bilet. Minorii peste 14 ani au voie la concert neinsotiti. Cei sub 14 ani trebuie sa vina insotiti de un adult posesor de bilet valabil. La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei. Se pun in vanzare doar 40 de suplimente Meet & Greet si 60 de suplimente Soundcheck Package.Concertul are loc in aer liber. Un eveniment METALHEAD & BestMusic Live Concerts powered by ROCK FM