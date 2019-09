Mark Stam canta in premiera la Hard Rock Cafe pe 19 septembrie

Mark Stam, original din Chișinău, s-a făcut cunoscut în Moldova prin participarea la emisiuna Moldova are Talent. La doar 21 de ani Mark a atins succesul muzical lansându-se pe piața muzicală românească cu piesa “Doar noi” cu Alina Eremia. Al doilea său single,’’Impar’’ s-a clasat pe prima poziție în mai multe topuri, printre care Shazam Romania, Romania Radio Chart și Romania TV Chart, acolo unde continuă să staționeze pe #1 de 8 luni de zile!Cântâreț, compozitor, dansator înnascut și un entertainer de excepție, Mark este deja recunoscut și de cele mai importante reviste de pe piață. În doar o luna, Mark Stam a apărut pe coperta Elle Man precum și în 6 pagini de interior, dar și în Cosmopolitan ca și “Guy of the Month”. Mark Stam este un tânăr ambițios cu potențialul de a deveni unul dintre artișii de top din România, cariera în continuă ascensiune promite multe publicului, iar șarmul său cuceritor vine în completarea talentului.Biletele au urmatoarele preturi:- VIP (cu loc la masa, in fata scenei) - 69 lei- Acces General (cu loc la masa, in sala) - 49 lei- Fara loc (loc in picioare) - 49 leiLa minimum 4 bilete cumparate, discount 10%, la minimum 8 bilete cumparate, discount 15%.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32. Pentru acest eveniment nu este permisa anularea biletelor. Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare. Copiii sub 7 ani au acces gratuit.