Dupa ce a colaborat in urma cu scurt timp cu artisti romani si spanioli pentru „BOA”, Mandinga lanseaza „Nina Sincera”, o piesa fresh cu versuri in limba spaniola despre atitudinea unei femei care se joaca cu mintea unui barbat „disperat” dupa ea. Single-ul este compus de catre Barbara Isasi, Alexander Benavides, Damian Salazar si produs de catre Catalin Tamazlicaru, George Constantin, Dediu Razvan, Antonescu Alexandru si Valentin Zachar.„«Niña sincera» este noul single Mandinga, de care ma simt foarta mandra! Am lucrat la piesa impreuna cu toata echipa, pana am obtinut rezultatul dorit. Cred ca a iesit foarte bine si cu aceasta ocazie le multumim mult producatorilor din spatele piesei, Cata si Zagga, dar si regizorului, Alex Volintiru, care a dat un plus piesei cu un clip bomba! Avem o super echipa si ne intelegem foarte bine toti cu toti! Eu ador sa dansez si am avut o coregrafie hot cu o gasca de fete minunate. M-au ajutat super mult, iar Simona este o coreografa super talentata, alaturi de care voiam de mult sa lucrez si m-am bucurat extrem de mult ca am avut aceasta ocazie. Am filmat si cu doi American bullies, iubesc animalele din tot sufletul si m-am distrat super mult! Altii s-au speriat un pic, dar totul a mers perfect.Conceptul Mandinga vine cu un sound si o imagine noua si diferita fata de pana acum si asta imi place mult. Se schimba tot timpul, dar pastreaza vibe-ul latino. Incercam sa ne reinventam de fiecare data, sa ne distram si sa transmitem asta publicului! Abia astept feedback-ul celor care ne urmaresc”, declara Barbara Isasi.Primavara aceasta, Mandinga a lansat „Provocador”, o piesa senzuala, cu ritmuri latino si un videoclip incitant, filmat pe strazile Cubei. La inceputul anului, a lansat "Soy de Cuba", cea de-a patra piesa pe care trupa o canta alaturi de Barbara Isasi.Din 2016, Mandinga o are ca solista pe frumoasa artista, tanara talentata care in 2013 a participat la "Vocea Spaniei", in 2016 la "Vocea Romaniei", iar in 2018 a castigat „Te cunosc de undeva”. Pana in prezent, Mandinga a lansat piese precum „Arquitectura”, „Besame", „Aventura" (ft. Erik), „Bling" (Ft. Muneer), „Hello" (Ft. Fly Project), „La vita e bella", „Cand va fi mai rau (asa sa ne fie)" (Ft. Shift), piese de succes ce au adunat zeci de milioane de vizualizari.