Concert Timpuri Noi - Hard Rock Cafe, 20 septembrie

Timpuri Noi te invita la Hard Rock Cafe, 20 septembrie, de la ora 22:30, sa petreci o seara PERFECTA! Timpuri noi dăinuie pe piața muzicală românească din ’83, supraviețuind cu brio regimului communist care îi considerau subversivi din cauza versurilor și subiectelor abordate în piese. Ei au revoluționat rockul în România și au adăugat noi elemente în showrile lor, fiind prima formație din țară care apare unplugged într-un spectacol la Teatrul Ion Creangă din București.Componenta trupei s-a schimbat constant încă de la înființare, însă epicentrul trupei a rămas Dan Iliescu, compozitorul, chitaristul, și începând cu 2011 și solistul trupei. Timpuri Noi are la activ în discografia sa 8 albume, care s-au bucurat de mult success datorită expunerii media largă, în special pe Pro TV și ProFM.Formația a fost prezentă la toate edițiile festivalului Rock Bucuresti, având onoarea să deschidă recitalurile unor nume importante cum ar fi: Ian Gillan și Uriah Heep, Asia și Scorpions, Saxon, Paradise Lost și Jethro Tull, Iron Maiden și Kreator. Concertele Timpuri Noi încă își păstrează din suflul fresh de la debut, Dan Iliescu conferând originalitatea sunetului specific formației.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay.Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.Biletele au urmatoarele preturi:- VIP: 59 de lei, cu loc la masa in fata scenei (doar 80 de locuri)- Acces General: 39 de lei, cu loc la masa in sala- Fara loc: 39 de leiVino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artistii tai preferati si sa te bucuri de muzica lor, într-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care îsi reamintesc de legendele muzicii si calitatea sunetului îti garanteaza cea mai placuta experienta live.Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32. Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare. Copiii sub 7 ani au acces gratuit.Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by ROCK FM