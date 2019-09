Cea mai mare oră de Kangoo Jumps va avea loc pe 13 octombrie la Oradea

Kinga Sebestyen, renumita antrenoare și creator de programe de slăbit și recuperare medicală, pregătește cea mai mare oră de Kangoo Jumps din istorie. Evenimentul va avea loc pe 13 octombrie în Piața Mare din Oradea, unde vor participa peste 1300 de persoane. Reprezentanții Cărții Recordurilor vor înregistra inițiativa și vor include această acțiune în Guiness Book of World Records. Iniţiativa aparţine echipei KAPO – Sănătate pe ghete, formată din Kinga Sebestyen și medicii Alin Iova, Pușa Dorina Fărcaș și Olivia Burta, care derulează în Oradea un studiu ce demonstrează îmbunătățirea stării de sănătate prin exerciții Kangoo Jumps.La cea mai mare oră de Kangoo Jumps din istorie vor lua parte orădeni, locuitori din județul Bihor, pasionați de acest sport de peste hotare, precum și orice persoană din țară care dorește să facă mișcare și să contribuie astfel la includerea proiectului în Cartea Recordurilor. Întrucât numărul participanților trebuie verificat de reprezentanții Guiness, cei care doresc să participe la ora de Kangoo Jumps trebuie să se înscrie în prealabil în noua aplicație gratuită de mobil, JumpClass.“Au trecut mai bine de 10 ani de când am dezvoltat conceptul Kangoo Jumps și programele de slăbit și reabilitare în România și în multe țări din Europa. Suntem o comunitate puternică, mulți pasionați de acest sport și de viața sănătoasă, și îmi doresc să ne unim forțele și să includem România în Cartea Recordurilor. Duminică, 13 octombrie, la ora 13, vom începe cea mai mare oră de Kangoo Jumps din istorie, în Piața Mare din Oradea. Va trebui să fim peste 1300 de persoane pentru a doborî recordul anterior, de 1298 persoane, deținut de Germania. Vorbim de un record mondial ce trebuie verificat și monitorizat de reprezentanții Cărții Recordurilor. De aceea, este necesar ca toți participanții să se înscrie în prealabil în aplicația JumpClass ce poate fi descărcată pe mobil gratuit din magazinele iOS și Android. Fiecare participant va achita online o taxă de participare de 25 de lei și va primi ghete rebound (personalizate pe greutate şi mărimea piciorului), tricou inscriționat cu "OraDeA bate recordul", băuturi răcoritoare, gadgeturi și diplomă de participare, individuală ori pentru instituţiile/organizaţiile care vor avea peste 20 de participanţi.Abia aștept să sărim cu toții și să includem România, respectiv Oradea, în Cartea Recordurilor!”, declară Kinga Sebestyen.Oradea nu a fost aleasă întâmplător pentru această acțiune specială. În acest oraș Kinga Sebestyen deruleză, de la începutul anului, un studiu foarte important despre beneficiile Kangoo Jumps asupra sănătății. “Studiul se numește KAPO – Sănătate pe Ghete și urmărește evoluția sănătății a 80 de persoane care fac Kangoo Jumps alături de mine și de instructorii acreditați de mine. Aceste persoane au diverse probleme de sănătate, ori sunt supraponderale, ori au diabet, ori probleme cu coloana, cu articulațiile. Am alături o echipă de medici extraordinari, care monitorizează evoluția acestor persoane: Conf.univ.dr. Ligia Olivia Burtă, medic primar medicină de laborator, Lect.univ Dr. Dorina Maria Farcaș, medic primar recuperare medicală, medicină fizică și balneologie, Dr. Alin Iova – medic medicina generală, fiziokinetoterapeut, specialist recuperare sportivă și lipoterapie, șef lucrări Lect.univ dr.Corina Suteu, medic primar medicina muncii, și medicul psiholog Corina Chiorean”, declară Kinga Sebestyen.Cea mai mare oră de Kangoo Jumps din istorie va avea loc în cadrul Kangoo Jumps Festival, un eveniment derulat pe parcursul întregului weekend în Oradea, care include workshop-uri pentru instructori și traineri, conferința medicală KAPO – Sănătate pe Ghete, masterclass-uri cu prezentatori naționali și internaționali din mai multe țări și concurs de coregrafie între instructori și echipele lor din țară și străinătate. În acest eveniment s-au implicat ca şi organizatori şi parteneri, instituţii şi organizaţii de seamă de la nivel local şi naţional, unindu-şi forţele pentru realizarea acestui record mondial. Conferinţa de presă va avea loc în data de 19.09.2019, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea, de la ora 12.00. Mai multe informații pot fi găsite pe www.kangooclub.ro și pe paginile de socializare Kinga Sebestyen și Kangoo Club.