Încep preselecțiile pentru Cântă acum cu mine, show-ul de divertisment cu 100 de jurați!

Încep înscrierile pentru Cântă acum cu mine, singurul show de muzică și entertainment cu 100 de jurați. Dacă îți place să cânți pop, rock, disco, clasic, musical, sau orice alt stil muzical, dacă ai band sau îți place să fii singur pe scenă, dacă ești amator sau poate profesionist, nu contează. Important e ca prin vocea ta să-i faci pe cei 100 de specialiști să cânte alături de tine, iar o țară întreagă să vibreze.Înscrie-te acum la 0752.142.683 sau vino direct la preselecțiile Cântă acum cu mine, sâmbătă, 8 decembrie, de la ora 10:00, la Hotel IBIS Gara de Nord.”Întotdeauna mi s-a părut că atunci când vine vorba de spectacol, nu ajunge să ai doar un talent. Ci trebuie să fii tare 360 de grade. De aceea cred că nebunia asta care se numește Cântă acum cu mine va cere de la competitori ce nu s-a cerut până acum: show complet. De la voce și abilități tehnice, până la prezență pe scenă, dans și puterea de a ridica oamenii de pe scaune.Pentru că de data asta nu vom avea un juriu format din 3 sau 4 specialiști... ci cel mai dificil juriu din lume: 100 de oameni! Concurenții vor trebui să convingă 100 de oameni să se ridice, să cânte și să danseze împreună cu ei. Dacă vor reuși... înseamnă că și cei de-acasă vor cânta și vor dansa deopotrivă”, spune Cabral, prezentatorul show-ului Cântă acum cu mine.Cântă acum cu mine (All together now) este un format TV internațional în care fiecare concurent care intră pe scenă trebuie să facă tot posibilul ca prin vocea sa să-i convingă pe cei 100 de experți să cânte alături de el.Vocile care se alătură momentului reprezintă scorul fiecăruia, iar cel care obține cel mai bun scor ajunge direct în marea finală și poate câștiga marele premiu de 50.000 de euro.