„Creed II”, piesa lipsă dintr-un complex puzzle de viață pe ringul de box

Metro Goldwyn Mayer Pictures (MGM) şi Warner Bros. Pictures lansează „Creed II”, o continuare a filmului „Creed” din 2015, care a strâns peste 170 de milioane de dolari din încasări de box office în lumea întreagă, dar și a seriei „Rocky”, una dintre cele mai populare francize la nivel mondial. Creed II” are premiera în România pe 23 noiembrie, fiind distribuit de Forum Film România.



Moștenirea lui Rocky

Primul film „Creed” a reușit ceva ce părea imposibil: să revigoreze povestea lui Rocky și să ducă mai departe moștenirea numelui care a scris istorie, păstrând, în același timp, spiritul caracteristic al seriei, dar și introducând exact personajele de care era nevoie.



Odată cu apariția lui Adonis „Donnie” Creed, fiul nelegitim al marelui campion Apollo Creed, un prieten apropiat al lui Rocky Balboa, producătorii sagăi reușesc să se reîntoarcă la una dintre marile teme ale seriei: căutarea și lupta pentru devenire a unui tânăr la început de drum.



Exact tema care a făcut din primul „Rocky”, lansat cu un mega succes de box office în 1976, unul dintre cele mai populare filme ale tuturor timpurilor. La acea vreme, filmul a primit 10 nominalizări la Oscar (și a câștigat la trei categorii) lansând, practic, cariera lui Sylvester Stallone.



După seria de șase filme dintre 1976-2006, producătorii au căutat cumva să revină la origini, dar și să propulseze noi teme neatinse până acum, cum ar fi ce înseamnă să fii tată.



„A fost o idee senzațională să avem un personaj ca Adonis Creed, jucat atât de bine de Michael B. Jordan, și să vedem cum evoluează el în viitor, ce relație dezvoltă cu Rocky, cu Bianca, cu mama sa adoptivă și cum face față celebrității”, spune Irwin Winkler, care a produs toate filmele din această sagă.



„Creed II” sapă și mai adânc în poveste și ne arată cum face față Adonis moștenirii numelui de Creed, cum caută să răzbune moartea tatălui pe care nu l-a cunoscut niciodată și cum înflorește ca discipol al lui Rocky. Odată ce devine campion la categoria semigrea, lucrurile se complică pentru Adonis, care se trezește măcinat de prea multe îndoieli, nesigur pe el și pe succesul său și copleșit de moștenirea numelui său.

În acest context, e cu atât mai dificilă provocarea pe care i-o lansează Viktor Drago (jucat de românul Florian „Big Nasty” Munteanu), mai ales că numele de Drago nu îi este străin nici lui Rocky, care e cel care a reușit să îl învingă pe Ivan, tatăl lui Viktor, într-un meci istoric. După eșecul suferit, familia Drago s-a retras în Ucraina, iar Viktor a fost crescut în sărăcie, cu mari lipsuri, ceea ce îi stimulează pofta de răzbunare. Rocky încearcă să îl prevină pe Adonis asupra situației, însă răspunderea pe care acesta din urmă o simte e prea mare și nu poate sta deoparte, el simțind că are datoria de a-și răzbuna tatăl.„Cred cu ardoare că viața e ciclică, totul se repetă, totul se compensează. Când am început să îmi imaginez povestea pentru acest film, m-am gândit la păcatele unui tată și la faptul că Adonis singur se luptă cu o grea moștenire. Așa că mi-am pus niște întrebări: cum ar fi dacă și Drago are avea un fiu? Ce fel de moștenire i-ar lăsa?”, explică Sylvester Stallone.Ideea acestui meci pare o etapă firească în evoluția lui Adonis, chiar inevitabilă. E clar că fără această confruntare el nu poate evolua, nici profesional, nici personal. Lucrurile nu sunt simple nici acasă, mai ales că el și Bianca vor să își întemeieze o familie, dar perspectiva aceasta îl sperie pe Adonis, care a crescut fără tată.„Mi s-a părut o temă interesantă, aproape shakespeariană așa. Mai e vorba și de un amestec al generațiilor și caracterelor”, mai spune Stallone.„Totul a început să aibă sens când s-a născut povestea familiei Drago. Era clar că Adonis va deveni un boxer la fel de mare ca tatăl său, e ceva firesc în lumea acestui sport,” afirmă Michael B. Jordan.Trailere:https://www.youtube.com/watch?v=VDuMuGGxmSk&t=https://www.youtube.com/watch?v=vKO2QIpHZPM&t=