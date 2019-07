Gabriela Cristea, pregatiri intense pentru botez si nunta! Ce decor a ales vedeta!

Pregatiri sunt in toi pentru Gabriela Cristea si Tavi Clonda care au ales sa sarbatoareasca crestinarea celei mai mici dintre fetite, dar si cununia lor religioasa la Jubile Concept. Fericitii parinti au intrat in febra pregatirilor pentru doua dintre cele mai frumoase si emotionante evenimente din familia lor. Dornici de o locatie speciala, unde sa-si sarbatoreasca din plin iubirea si bucuria venirii unui nou membru in familie, cei doi au ales centrul de evenimente Jubile si au stabilit ca petrecerea va avea loc la inceputul lunii septembrie.“Cautam o locatie frumoasa, un spatiu generos. Vor fi multi copii, desigur.Am fost la Jubile de multe ori, inclusiv la botezul Petrei (n.r. fiica nasilor, Cristina Siscanu si Madalin Ionescu). Am fost impresionati de fiecare data de locatie si de profesionalismul oamenilor de la Jubile asa ca alegerea a fost simpla”, a declarat Gabriela Cristea.Se pare ca micuta Iris va avea partea la prima ei petrecere de un decor cu adevarat special, dominat de nuante de mov, inspirat de numele ei. Sala, cu un design aparte este perfecta pentru dubla petrecere care se anunta a fi una fastuoasa. Ramane de aflat ce alte surprize vor pregati cei doi pentru invitati.