Cauzele și tratamentul alopeciei

Pierderea părului, atât în cazul femeilor, cât și în cel al bărbaților, este o problemă importantă. Tocmai de aceea depistarea cauzei, cât și soluțiile pentru rezolvarea ei, sunt vitale. Iată ce spune medicul primar dermatolog Amalia Anghel.“În mod normal, se pierd gradual aproximativ 100 fire (80-120/zi) în 24 ore de la nivelul scalpului, depinzȃnd de fondul genetic, stilul de viaţă şi metodele de îngrijire ale părului. Se consideră patologic, o pierdere a 200-300 fire păr/zi timp de 4-6 luni”, spune medic primar dermatolog Amalia Anghel.Cum putem preveni acest lucru? În primul rând, prin atenția acordată părului. O cădere bruscă, localizată într-o anumită zonă, sau modificări ale firului de păr (devenit subţire, friabil) şi ale tegumentului scalpului (eritematos, acoperit de scuame, pruriginos, dureros, etc.) ce pot fi însoţite de modificări sitemice (febră, modificări ale pulsului, stare generală alterată) reprezintă semne de alarmă şi trebuie consultat medicul specialist în vederea identificării cauzei.Cauzele căderii părului sunt variate, iar de multe ori fac obiectul unei adevărate mitologii urbane. Medicina a fost capabila sa identifice cu precizie urmatoarele:: pe măsura avansării în varstă părul devine mai subţire, friabil şi se notează o rărire a firelor de păr, cu predominenţa foliculilor în fazele latentă/tranziţie în detrimentul celei active, de creştere;: reprezintă un factor important în căderea părului; mecanismul prin care se produce acest efect este reprezentat de afectarea vascularizaţiei folicului, cu reducerea aportului de oxigen şi nutrienţi şi inhibarea creşterii; indirect acesta este pricipalul determinat al apariţiei stărilor depresive ce interferă cu activitatea fizică şi alimentaţia optimă; mecanism reversibil prin suprimarea cauzei;ce conduce la deficienţe de anumiţi nutrienţi (în special proteine, fier, zinc, vitamine) conduc la anomalii ale metabolismului, astfel alimentaţia restrictivă autoimpusă contribuie la anomalii importante la nivelul foliculului pilos, reversibile cu încetarea restricţiei;datorită creşterii nivelului de estrogeni circulanţi în timpul sarcinii se notează o fortifiere a foliculilor piloşi, cu tranziţie spre faza dormandă a unui număr important, iar după naştere (la aproximativ 3-4 luni), datorită normalizării nivelului hormonal, se descrie o cădere tranzitorie a părului;, efectele fototoxice solare induc îmbătrinirea cutanată şi distrugerea subsidiară a unora dintre foliculilii piloşi;: părul prins „coadă de cal”, plăcile de păr, chimicalele continute în fixative, pieptănatul/periatul excesiv şi brutal, masajul dur la nivelul scalpului, contribuie, prin efect mecanic, la deteriorarea cuticului şi ruperea firelor de păr;reprezentȃnd un obicei compulsiv de tragere/smulgere a firelor de păr;: descrisă o cădere tranzitorie de la sfarşitul lui august-noiembrie, reversibilă, datorată încetinirii procesului de creştere;: incluzȃnd medicaţia cardio-vasculară, dislipidemiantă, anti-diabetică, contraceptivă, substituţia hormonală, chimioterapia, corticosteroizii, anti-acneică, anticoagulante, allopurinol, etc.;hipo/hipertiroidism), hormonii tiroidieni fiind metabolizaţi si implicaţi în procesele desfăşurate la nivelul majorităţii ţesuturilor din organism, inclusiv foliculul pilos, astfel excesul devine nociv iar deficitul implică o insuficienţă, conducȃnd la subţierea firelor de păr; sunt asociate cu manifestări sistemice importante şi un pattern caracteristic de localizare (frontal în hipotiroidie şi temporal în hipertiroidie); alte patologii implicate: diabet, insuficienţa renală, insuficienţa hepatică, neoplaziile cutanate;Indiferent de cauza, primul pas spre vindecare il constituie un diagnostic corect. Există astfel un aparat special, care realizează o serie de fotografii în detaliu ale firului de păr, relevând problemele de substrat anatomic.Trichoscopia este efectuată în cadrul SkinMed cu dermatoscopul FotoFinder, cel mai performant din domeniul său. Daca vorbim de tratamente, putem aminti de mezoterapie, sau de terapia vampir.Mezoterapia este o metodă non-chirurgicală, minim-invazivă care presupune administrarea directă a substanțelor medicamentoase la nivelul zonelor afectate de căderea părului.Un complex de substanțe farmaceutice (vasodilatatoare, vitamine, substanțe bioactive etc.) adaptat fiecărui pacient și fiecărei forme de alopecie în particular, este injectat intradermic la nivelul zonelor afectate.Micro-înțepăturile sunt puțin dureroase iar substanțele medicamentoase difuzează treptat în toată aria anatomică tratată. Acele folosite sunt extrem de mici ca și lungime (2-4 mm) și foarte subțiri. De asemenea, se folosesc seringi de 1 ml, pentru ca presiunea cu care se injectează cocktailul de substanțe să nu fie prea mare și să producă durere.Numarul ședințelor și frecvența cu care acestea se realizează sunt stabilite de către medicul dermatolog, în relație directă cu diagnosticul și este adaptat în funcție de răspunsul pacientului la această procedură. În medie sunt recomandate 5-7 ședințe, efectuate la 7-14 zile distanță. Este o procedură de scurtă durată (30-45 minute), sigura, care nu necesită anestezie locală sau o altă pregătire din partea pacientului.Reacțiile adverse sunt minime și sunt reprezentate cel mai frecvent de un minim disconfort la locul înțepăturii, care trece în 2-3 ore maxim. Mezoterapia este o metodă de tratament nouă în sfera bolilor dermatologice ce poate avea efecte notabile în toate formele de cădere a părului și mai mult, poate da rezultate în cazurile în care terapiile clasice au eșuat, sau asociată acestora pentru unele cazuri.Terapia Vampir (P.R.P.) reprezintă o procedură medicală de reîntinerire cutanată (a pielii) prin refacerea structurii ei. Metoda constă în recoltarea sângelui (venos) de la pacient și procesarea acestuia cu ajutorul unui aparat care folosește forța centrifugă. Astfel, prin centrifugare, celulele roșii (eritrocite) sunt separate de plasmă și practic, se obține o plasmă autologă bogată în trombocite. Aceste trombocite sunt celule care conțin factori de creștere și reparare tisulară, care se eliberează în mod normal de organism pentru a vindeca țesutul lezat.Prin metoda descrisă mai sus, noi realizăm un concentrat în mod “artificial” folosind o eprubetă specială, care conține un strat separator de gel, ce permite ca doar plasma cu trombocite să rămână disponibilă pentru a fi extrasă cu seringa. Factorii de creștere reprezintă rezervorul fiziologic al organismului ce stă la baza proceselor reparatorii ale țesuturilor.Plasma astfel obținută este reinjectată în zonele selectate, sub forma unor microbolusuri, intraepidermice/intradermice, la aproximativ 1 cm. distanță, cu acoperire integrală a zonei de lucru. Alegerea unei opțiuni terapeutice/tratament trebuie să fie personalizată pentru un rezultat cât mai eficient, iar acest lucru se poate realiza numai după un diagnostic corect al tipurilor de alopecii.