Cine sunt concurentii celui de-al doilea sezon al emisiunii “Puterea Dragostei”?

#Show-ul matrimonial prezentat de Andreea Mantea, la Kanal D, va fi difuzat sase zile pe saptamana; de luni pana vineri, de la ora 11:00 si ora 17:00, si Galele saptamanale, in fiecare sambata, de la ora 15:30

Dupa un weekend intens, in care au fost alesi castigatorii primului sezon “Puterea Dragostei”, Bogdan Mocanu si Bianca Comanici, astazi, la Kanal D, s-a dat startul celui de-al doilea sezon al show-ului matrimonial. Opt fete si opt baieti, aflati in cautarea dragostei adevarate s-au intalnit astazi, in Casa “Puterea Dragostei”, in prima editie a noului sezon al show-ului prezentat de Andreea Mantea. Va prezentam, mai jos, cine sunt noii concurenti. Din primul sezon, au reintrat in cursa cautarii iubirii doua fete si doi baieti: cei doi castigatori ai primului sezon, Bogdan si Bianca, si Jador si Mari.“Pentru ca ne-ati urmarit intr-un numar extrem de mare, pentru ca ne-ati fost alaturi si ati traiti alaturi de concurentii nostri fiecare emotie in parte, am revenit si cu sezonul doi. Am inceput al doilea sezon cu opt fete si opt baieti. In fiecare saptamana, unul dintre concurenti va parasi casa . Un alt concurent nou ii va lua locul. Dumneavoastra (n.r. telespectatorii) aveti un cuvant important de spus prin intermediul voturilor, dumneavoastra ii puteti face favoriti, astfel incat sa castige 1500 de Euro pe saptamana. Telespectatorii le pot oferi concurentilor protectie atunci cand este vorba despre eliminare”, a spus Andreea Mantea la debutul sezonului doi.Iata si cine sunt noii concurenti:Fetele:Mădălina Mocan (Mada) are 21 ani, este din Cluj-Napoca si lucreaza ca funcționar administrativ la o firma de transport. Se descrie ca fiind o fire sociabila și increzatoare. De la partenerul de viata isi doreste sa îi fie loial și sa o respecte. Avertizeaza ca nu i-ar putea ierta acestuia minciuna.Ligia Dolha (Ligi) are 27 ani, locuieste in Cluj-Napoca si e make-up artist. Spune despre ea ca este o persoana hotarata, puternica, care mereu lupta pentru ceea ce isi dorește. Ca orice tanara, viseaza sa isi gaseasca jumatatea, un barbat cu care sa imparta totul. “Inalt, inteligent și frumos”, asa ar trebui sa fie, in linii mari, cel care ii va cuceri inima. Ce nu accepta Ligia este sa fie inselata.Mariana Susarenko are 27 ani si este absolventa de Jurnalism. In prezent activează ca model. Se descrie ca fiind o persoană comunicativa, generoasa si iertatoare. Isi doreste ca barbatul de care se va indragosti sa fie sincer in orice manifestare fata de ea. In acelasi timp, Mariana spune “Nu” violentei de orice fel.Ionela Sozariu (Ella) are 23 ani, e nascuta in Oradea si locuiește in Cluj-Napoca. Activeaza in domeniul marketingului, lucreaza pentru o firmă de constructii. Se autodescrie ca fiind o fire iubitoare și sociabila. Tot ce isi doreste de la un barbat este ca acesta sa o respecte și sa o iubeasca pentru tot ceea ce reprezinta ea.Bianca Ioana Micu (Bia) Are 21 ani, este din Breaza (Prahova), activeaza ca model si este studenta.Viseaza ca barbatul pe care il va intalni la “Puterea Dragostei” sa fie inteligent, sa aiba haz, sa fie carismatic. Isi doreste sa-si gasesca jumatatea si sa se casatoreasca. Spune ca nu ar accepta niciodata ca partenerul de viata sa ii interzica sa tina legatura cu familia ei.Andreea – Claudia Pirui are 30 ani, este asistent medical si voluntar. Considera ca o casnicie poate deveni minunata, daca exista ințelegere și respect intre parteneri. Spera sa se indragosteasca in emisiune si isi doreste ca barbatul din viata ei sa fie un om echilibrat. Se consideră o persoana sincera, increzatoare. Si-ar dori sa ajusteze modul in care face fata presiunii, sa isi “stapaneasca nervii”. Cel mai mare vis al ei este să aiba o familie fericită.Baietii:Florin Rus este un muzician de 28 ani, din Oradea, care a venit la "Puterea Dragostei" hotarat sa-si gaseasca sufletul pereche. Florin are si un portret al celei care ii poate cuceri inima. Subliniaza ca aceasta trebuie sa fie intelegatoare, frumoasa, deloc geloasa, inalta, cu ochi albastri.Livian Nelson Pop are 23 ani si este din Cluj-Napoca. Spera sa gaseasca in casa "Puterea Dragostei" o fata frumoasa, dar mai ales loiala. Tanarul stie care ii sunt atuurile pentru a cuceri domnisoarele si a-si tine adversarii la distanta.Andrei Poptelecan este din Cluj, are 28 ani si a venit in aceasta emisiune pentru a-si gasi jumatatea.Femeia la care viseaza trebuie sa fie carismatica si mai ales loiala, iar din punct de vedere fizic sa fie, de preferat, inalta si bruneta. Se descrie ca fiind un barbat cu simtul umorului, dezinvolt si competitiv .Alex Turcu este un tanar insotitor de bord, iar la cei 21 de ani stie exact ce-si doreste. Femeia la care viseaza trebuie sa fie disciplinata, ordonata, increzatoare in sine si optimista. Nu tolereaza femeile geloase, invidioase sau recalcitrante. Spune despre el ca este sociabil, respectuos si increzator.Raju (Nae Adrian Constantin) este muzician, are 31 de ani si este din București. S-a incris la "Puterea Dragostei" hotarat sa-si gaseasca jumatatea. Nu pune mare pret pe aspectul fizic; isi doreste de la partenera de viata sa fie inteligenta si sa-l iubeasca asa cum el iubeste el muzica rap.Iulian Jucan este un tanar hair-stylist de 21 de ani din București. Plin de energie si increzator in puterea lui de seductie, spera sa gaseasca in casa "Puterea Dragostei" o fata care sa fie exact opusul lui, o femeie calma.Parcursul celor opt fete si 8 baieti, de la “Puterea Dragostei”, va putea fi urmarit de luni pana vineri, de la ora 11:00 si de la ora 17:00, si in fiecare sambata, in Galele saptamanale, de la ora 15:30, la Kanal D.