Premieră în România: Peroni Nastro Azzurro a surprins publicul Neversea cu primul show de drone realizat deasupra Mării Negre

Peroni Nastro Azzurro a surprins participanții de la Neversea cu un moment special realizat la scena principală în seara de 6 iulie, în fața a 40.000 de oameni: o coreografie cu 60 drone la o înălțime de 120m deasupra Mării Negre. Momentul poate fi urmărit aici.

Inspirat de celebra melodie italiană “Volare”, dansul în sincron al celor 60 drone a impresionat publicul timp de 6 minute și a inclus formații de drone de 247m lungime și 40 înălțime. Elemente precum note muzicale, elemente 3D și dansatori au atras aplauzele publicului la fiecare schimbare de formație, coregrafia finalizându-se cu o formație în care o sticlă toarnă bere într-un pahar și cu logo Peroni.Anul acesta, Neversea a atras peste 240.000 de participanți în cele 4 zile de festival.„Neversea ne-a dat șansa să aducem la viață lumea Peroni în fața unui public minunat pe care l-am ajutat să-și ia un moment de respiro timp de 4 zile. Suntem mândri că am avut câteva premiere precum primele pahare de hârtie pentru servirea berii la draft, primul show de drone din România sau prima zonă de plajă dintr-un festival și că, împreună cu organizatorii, am ridicat experiența Neversea la alt nivel.”, a declarat Bogdan Jianu, Brand Manager Peroni Nastro Azzurro.Pentru ediția Neversea din acest an, Peroni Nastro Azzurro a introdus participanții în atmosfera relaxantă a italienilor printr-o serie de activări și zone foto special amenajate, inspirate de Riviera Italiană. Riviera Peroni a fost special creată ca publicul să se bucure de momente de respiro pe plaja amenajată cu șezlonguri, baldachine, căsuță de salvamar, plăci de surf, leagănul amplasat la malul mării sau instalații cu nisip albastru și palmieri. În plus, sute de participanți s-au bucurat de gif-urile realizate la piscina cu bile amplasată în zona de festival. Zona de food amenajată pe Riviera Peroni, alături de partenerii de la „The Italian Job”, a fost vizitată de mii de participanți, dornici să deguste între concerte cel mai cunoscut preparat italian: pizza.Tot în cadrul Neversea, Peroni Nastro Azzurro a introdus în premieră paharul realizat din hârtie pentru servirea berii la draft și a premiat participanții care au contribuit la colectarea și reciclarea deșeurilor. Pe lângă numeroase premii, Peroni România le-a oferit doritorilor șansa ca o parte din dozele reciclate să fie transformate în donații către Asociația Non Profit Alucro pentru programul Every Can Counts (www.everycancounts.ro). Pe plaja Neversea, au fost amplasate 6 dispozitive de colectare cu o capacitate de până la 4.000 de doze/zi fiecare, astfel, pe durata festivalului au fost colectate aproximativ 230 kg de aluminiu. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul partenerilor Can Pack Recycling, EveryCanCounts România şi GreenPoint Management.Momentele de respiro continuă în digitalSurprizele pregătite de către Peroni Nastro Azzurro continuă până la finalul lunii iulie cu campania „Vlog de festival”.În luna iunie, Peroni a dat startul unui concurs în social media, unde le-a oferit consumatorilor șansa de a câștiga propriul vlog de la Neversea. Au fost aleși 8 câștigători care alături de mentorii lor au filmat cele mai cool momente de la festival. O echipă de profesioniști lucrează la editarea vlogurilor care vor intra în competiția finală. Clipurile video vor fi făcute publice pe canalele de comunicare Peroni România (Facebook, Instagram, Youtube) și urcate pe site-ul www.peroniitaly.ro, unde vor fi votate de către utilizatori și premiate ulterior cu camere GoPro, invitații la Neversea 2020 și pachete Peroni Nastro Azzurro.