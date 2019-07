Andreea Bălan va avea trei rochii de mireasa!

Pentru nunta sa, cantareata Andreea Bãlan, va purta trei rochii de mireasa, creatie a designerului Otilia Brãiloiu. Rochiile realizate pe comanda vor avea inserate elemente unice cum ar fi broderii cu mesaje personale ale cuplului sau aplicatii din dantele sau cristale care reflecta atat personalitatea cantaretei cat si stilul designerului, romantic, elegant si nou.

“Mi-am dorit ca Otilia sa imi realizeze rochille de mireasa pentru ca ea nu creaza doar rochii de mireasa ci creaza povesti prin designul ei. Iar eu ma regasesc in stilul Otiliei pentru ca noi nu facem doar lucruri simple sau produse, oferim povesti si emotii, vrem sa oferim oamenilor caldura si emotie iar lucrul asta m-a atras la Otilia si de aceea am apelat la ea si am rugat-o sa imi faca trei rochii de mireasa. Fiecare rochie va fi o poveste ce se va incadra in conceptul nuntii noastre ( Nunta si Botez in Paradis ) care este inspirat din titlul showului meu Paradis, show lansat recent.” Andreea Bãlan



Toate cele trei rochii vor fi realizate manual folosind materiale de cea mai buna calitate, folosite si la marile case de moda internationale. Materiale precum matase, valuri din tulle, cristale sau dantele foarte fine vor fi folosite pentru a crea rochia de poveste pentru nunta din Septembrie.

“Sunt incantata ca Andreea m-a ales sa ii fac rochiile de mireasa. Ma bucura mult faptul ca impreuna vom putea crea o poveste frumoasa incadrata intr-un concept de nunta unic. Andreea face lucrurile cu multa dragoste, pasiune si dedicare si reuseste sa spuna povesti prin showurile ei sau muzica ei asa cum si eu aduc prin designul rochiilor si simt ca este o potrivire frumoasa.” Otilia Brãiloiu



Brandul de rochii de mireasa “ Otilia ”, este fondat in anul 2006 de catre designerul Otilia Brãiloiu.

Aprecierea brandului se datoreaza designului complex, romantic si indraznet. Nou si unic dar cel mai important, fiecare rochie este lucrata manual folosind materiale de la furnizori de top din industrie. Inainte de a pleca din atelier de pe mesele de lucru, fiecare rochie este atent verificata de catre designer si echipa ei iar probele cu miresele din tara sunt facute de catre designer. Pentru colectia 2019-2020, designerul Otilia Brãiloiu a produs o linie si un design nou, ce infatiseaza atitudinea de balerina, transparenta, valuri de matase si tulle pastrand liniile clasice ale unei rochii de mireasa care redau libertate si naturalete corpului.

Rochiile de mireasa ale designerului Otilia Brãiloiu se vand in peste 30 de locatii din intreaga lume precum New York, Milano, Londra, Japonia, China, Coreea de Sud, Norvegia, Italia sau Moscova.