Annes lansează un proiect de muzică pentru copii – Annes Music Kids

Cantareata Annes lanseaza un proiect de muzica pentru copii, Annes Music Kids in care isi propune promovarea copiilor talentati cu varste cuprinse intre 5-16 ani. Micuta Sofia in varsta de numai 7 ani este prima artista pe care Annes o lanseaza impreuna cu echipa de colaboratori. "Vacanta"este primul single al talentatei Sofia pentru care a si filmat un videoclip care exprima energie si bucuria copilariei.

"Am ramas surprinsa de energia si talentul Sofiei de a interpreta in primul ei videoclip. A fost neobosita si a ascultat foarte intelegatoare indicatiile regizorului. Ma bucur sa vad ca face totul cu usurinta, cu naturalete, ca intr-o joaca. Si pentru noi adultii a fost o experienta unica.



Sofia studiaza canto si pian de mai bine de un an; in acelasi timp munceste de zor si la sala de dans, alaturi de alti copii dansatori, indrumati de coregraful Valentin D. din echipa lui Annes. "O iubesc pe Annes si deja suntem prietene. Amandoua iubim muzica, ma bucur mult pentru ca ma sustine si imi doresc ca prima mea piesa " Vacanta" sa placa tututor copiilor, chiar si parintilor.