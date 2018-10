Webstock iti da intalnire la o editie memorabila

In octombrie se implinesc 10 ani de la prima editie Webstock. 10 ani cu multe evenimente frumoase si mii de oameni care au trecut pragul celei mai mari conferinte de social media din Romania. Editia 2018 va avea loc pe 5 octombrie, la JW Marriott Grand Hotel si va cuprinde atat prezentari si dezbateri, cat si gala de premiere Webstock Awards.

Anul acesta, evenimentul este deschis de doua sesiuni pline de inspiratie ce reunesc nume cunoscute in media si online, specialisti recunoscuti, oameni apreciati pentru munca lor in tara si afara. Oameni remarcabili isi impartasesc experientele si mai ales lucrurile invatate in Era Internetului.



Ziua continua cu sesiunile specializate, impartite pe 3 scene tematice. Participantii vor afla noutatile din blogging, YouTube, Instagram sau Facebook, vor vedea retetele unor campanii creative, vor invata storytelling si vor avea acces la dezbateri despre bune practici si multe altele. Programul de anul acesta reuneste vorbitori din domenii diverse, profesionisti care au impins limitele, au ridicat standardele si s-au pozitionat ca lideri in ariile lor de activitate.



Printre speakerii de anul acesta se numara: Andreea Esca, Mihaela Noroc (The Atlas of Beauty), Cabral Ibacka (Realizator TV), Vlad Voiculescu (MagiCamp), Dr. Vasi Radulescu (Medic Cardiolog), Cornel Amariei (Inventator), Laura Barbu (Vodafone), Matei Dima (Entertainer), Ioana Marzac Sigarteu (Samsung), Delia (Singer), Mickey Hash (Entertainer), Alex Cotet (Sector 7), Ioana Macoveiciuc (Printesa Urbana), Andreea Balaban (Andreeabalaban.ro) si multi altii.



Gala Webstock Awards

Ca in fiecare an, proiectele remarcabile din online-ul romanesc si-au gasit locul la Gala Webstock Awards, cea mai inedita competitie din mediul online romanesc, in cadrul careia vor fi premiate proiectele din mediul digital care s-au remarcat in ultimul an prin creativitate si originalitate.



De asemenea, in cadrul galei va fi desemnata si ABSOLUT Online Personality of the Year, acea persoana care s-a remarcat atat in online, cat si in offline prin proiectele initiate si prin comunitatea puternica pe care a construit-o in jurul sau.



Webstock este un eveniment organizat de Evensys si Vodafone, in parteneriat cu Raiffeisen Bank, HP Romania, Samsung Romania, McDonald’s, Absolut, Glo, Coca-Cola Romania, Bitdefender , Medlife, Cora, Siviero Maria, Answear, Celmaibineplatitjob.ro si Syscom Digital.



Evenimentul poate fi urmarit online pe www.webstock.ro, incepand cu ora 09.00.