Vinarsul Brâncoveanu XO, VSOP, VS și-a dezvăluit noua identitate vizuală și în România, la Palatul Mogoșoaia

Celebrul vinars Brâncoveanu, produs de Alexandrion Group, și noua sa imagine au fost savurate în cadrul unui eveniment desfășurat într-un loc încărcat de istorie și poveste, Palatul Mogoșoaia. Vinarsul Brâncoveanu și-a dezvăluit noua identitate vizuală pentru prima dată în Paris, în luna mai, iar pe 11 iulie 2019, recenta imagine a fost prezentată în România.

Reprezentant al uneia dintre cele mai complexe categorii de spirtoase, cu noua sa imagine premium, originală și distinctivă, vinarsul Brâncoveanu își propune să rămână etalon național și să fie consacrat internațional ca o premieră românească definită de autenticitate, unicitate și calitate superioară.



"Vinarsul Brâncoveanu este un produs nobil, un produs care trebuie să fie înțeles înainte de a fi consumat. A fost creat în onoarea celui care a construit Palatul Mogoșoaia, care ne-a oferit un stil arhitectural unic și cel mai important, care a condus în pace Țara Românească timp de un sfert de secol. Acum vinarsul Brâncoveanu are o nouă prezentare, o imagine complexă și completă ce vine să întărească ideea de poziționare premium a brandului și să sublinieze expresia actuală a valorilor puternice înrădăcinate în istoria sa." a declarat Stelios Savva, CEO Alexandrion Group



Vinarsul Brâncoveanu îsi are originea în istoria României, întruchipată într-una una dintre cele mai ilustre figuri istorice, un conducător emblematic, o valoare simbolică a culturii românești. Cele peste 2 decenii de pace din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu sunt celebrate acum într-un pahar de vinars de o calitate excepțională. Palatul Mogoșoaia a fost ridicat în 1702 de către Constantin Brâncoveanu pentru cel de-al doilea fiu al său, Ștefan, făcând naturală alegerea Grupului Alexandrion de a organiza evenimentul pentru dezvăluirea noii identități vizuale a produsului în grădina acestuia.



Noua identitate a vinarsului Brâncoveanu vine să consolideze imaginea premium a brandului: o nouă formă a sticlelor cu emboss "Centuries Old Romanian Craft" și semnătura Brâncoveanu pentru unicitate, un nou logo, o nouă etichetă și o cutie individuală pentru un aspect de impact, rafinat și foarte atractiv.



Julien Zylbermann, designerul care a lucrat la redefinirea identității, specialist în designul mărcilor pentru branduri de lux declară că "noua prezentare a vinarsului Brâncoveanu este îndrăzneață, puternică și în același timp elegantă și rafinată, o îmbinare perfectă între istorie și modernitate. "



Vinarsul este o categorie complexă. Varietatea este dată, în primul rând, de gradul de învechire, dar și de cupajul care formează băutura finală. Cu cât este ținut mai mult la învechit, cu atât mai complex devine din punct de vedere gustativ și olfactiv. Astfel, de la gamele de baza VS (Very Special – învechite trei ani) și VSOP (Very Special Old Pale – învechite cinci ani) se poate ajunge la XO (Extra Old), care necesită o învechire, de minimum șapte ani, dar care poate fi ținut și zeci de ani înainte de a fi îmbuteliat.



Vinars Brâncoveanu

Cules din istorie.

Făcut așa cum trebuie, pentru ca tu sa-l bei asa cum vrei. Până la capăt.





“În România, ne bucurăm de o îndelungată tradiție a distilatelor de fructe, cât și o relație specială cu vița-de-vie și vinul. Era doar natural ca din întâlnirea celor două pasiuni să se nască o tradiție a distilatului din vin de distinsă calitate. Astăzi, vinars Brâncoveanu - după ce și-a dovedit virtuțile, se reinventează un pic, își schimbă hainele, însă propunerea mea este să încercăm să-l privim nu doar prin prisma noii forme, ci și a unui partener ideal în experiența gastronomică. Deși este cunoscut mai degrabă ca aperitiv sau digestiv, vinarsul se poate bucura de întâlniri spectaculoase cu preparate culinare, astfel încât am plănuit pentru evenimentul de lansare o asortare între Brâncoveanu XO și un amuse- bouche pe bază de piept de rață, ciocolată amăruie și portocale.”

a declarat Marinela Ardelean, Global Brand Ambassador Vinars Brâncoveanu





"Brâncoveanu este exemplul perfect al unui caracter NOBIL.

Vinarsul Brâncoveanu XO este dedicat persoanelor NOBILE – cele care au demonstrat că sunt autentice, puternice, curajoase, dinamice, care au atins un statut social și au o poveste frumoasă a traseului profesional parcurs, cele care sunt deschise să dea mai departe societății prin împărtășirea înțelepciunii și a experiențelor lor.

Și cum Constantin Brâncoveanu rămâne în amintirea noastră și ca un mare EROU, demn de urmat, am creat și vinarsul Brâncoveanu VSOP. Acesta este dedicat EROILOR din noi toți, celor care muncesc asiduu pentru atingerea unor noi culmi, care au puterea de a inspira și deschiderea de a se lăsa inspirați.

Brâncoveanu este unic, fiind inspirat în permanență de CURAJ și demnitate.

Tocmai de aceea, cel mai tânăr din gama vinarsului Brâncoveanu, Brâncoveanu VS, este dedicat celor CURAJOȘI – celor care încearcă să se definească, fiind în căutarea unui drum; aceștia au curajul să ceară sprijin sau îndrumare, fără teamă, să experimenteze ceva nou."

a declarat Marinela Popescu, Director de Marketing Alexandrion





Brâncoveanu VS – are un timp de învechire de 3 ani și se recomandă a fi consumat ca atare sau introdus în cocktail-uri. A acumulat numeroase premii de-a lungul timpului, printre care: în 2017 și 2019 a primit 88, repectiv 93 de puncte la Ultimate Spirits Challenge (SUA) și a fost medaliat cu Aur la Michelangelo International Spirits Awards.



Brâncoveanu VSOP - este învechit 5 ani, poate fi consumat simplu sau folosit ca bază de cocktail-uri. A primit numeroase premii, printre care: în 2017, 2018 și 2019 a acumulat, 88, 94, respectiv 90 de puncte la Ultimate Spirits Challenge(SUA) și a fost medaliat cu Aur la Michelangelo International Spirits Awards.



Brâcoveanu XO - are în componență o cupă excepțională și este învechit 7 ani. A fost distins cu numeroase premii, printre care: în 2017, 2018 si 2019 a primit 90, 93, respectiv 96 de puncte la Ultimate Spirits Challenge(SUA) și a fost medaliat cu Argint la San Francisco World Spirits Competition și cu Aur la SIP Awards în 2018.





Alexandrion Group este lider în producţia și distribuţia de vinuri și băuturi alcoolice din România și din 2017 singurul producător de single malț din țară. Grupul este format din Distileriile Alexandrion şi Distileriile SABER 1789, care, împreună, înglobează o istorie de peste 200 de ani în industria locală a băuturilor spirtoase și au creat unele dintre cele mai puternice brand-uri din România, recunoscute atât pe plan intern, cât şi internaţional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse proprii cuprinde toate categoriile de băuturi spirtoase cerute pe piaţă, inclusiv băuturi tradiţionale româneşti și produse internaţionale. Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt Alexandrion 5* şi 7*, Alexandrion 100, ediţie specială dedicată Centenarului, faimosul vinars Brâncoveanu XO, VS şi VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, Vodka Kreskova, dar şi alte produse care au asigurat companiei poziţia de lider pe piaţa băuturilor spirtoase şi tradiţionale din România. Brandurile aflate sub umbrela Alexander (Alexander Vodka, Alexander Lemon şi Alexander Gin) au intrat în portofoliul companiei, prin achiziţie, la începutul anilor 2000. Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea printr-o achiziţie în domeniul producţiei de vin din România, completând astfel oferta cu vinuri liniștite și spumante premiate, reunite acum sub entitatea corporate The Iconic Estate.





