Vinarsul Brâncoveanu XO, VSOP, VS noua identitate vizuală dezvaluită la Paris

Celebrul vinars Brâncoveanu, produs de Alexandrion Group, are acum o nouă identitate vizuală. Noua imagine premium, originală și distinctivă a Brâncoveanu XO, VSOP și VS a fost prezentată pentru prima dată la Paris, în cadrul unui eveniment dedicat brandului, în data de 29 mai 2019. Reprezentant al uneia dintre cele mai complexe categorii de spirtoase își propune să rămână etalon național și să fie consacrat internațional ca o premieră românească definită de autenticitate, unicitate și calitate superioară.



"Vinarsul Brâncoveanu este un produs nobil, un produs care trebuie să fie înțeles înainte de a fi consumat. Noua înfățișare a gamei a fost creată pentru a întări ideea de poziționare premium a brandului și pentru a sublinia expresia actuală a valorilor puternice înrădăcinate în istoria sa. " a declarat Stelios Savva, CEO Alexandrion Group



Brâncoveanu este un brand premium de vinars, recunoscut pentru autenticitatea, unicitatea și calitatea superioară a produselor sale atât local, cât și internațional. Acum Brâncoveanu are o nouă identitate care vine să consolideze imaginea premium a brandului: o sticlă cu o nouă stilizare cu emboss "Centuries Old Romanian Craft" și semnătura Brâncoveanu pentru unicitate, un nou logo, o nouă etichetă și o cutie individuală pentru un aspect de impact, rafinat și foarte atractiv.



"În calitate de specialiști în designul mărcilor pentru brandurile de lux, nu facem compromisuri când vine vorba de frumusețe și atenția la detalii. Rezultatul muncii noastre este triggerul care determină comportamentul de cumpărare al consumatorilor. Crearea unei conexiuni emoționale cu aceștia rămâne obiectivul nostru final, deoarece este ceea ce îi va face să iubească marca și să rămână loiali. Noua prezentare a lui Brâncoveanu este îndrăzneață, puternică, dar elegantă și rafinată. Este îmbinarea perfectă între istorie și modernitate. Fără îndoială, succesul său va depăși așteptările." a declarat Julien Zylbermann, international brand designer



Vinarsul Brâncoveanu îsi are originea în istoria României, întruchipată într-una una dintre cele mai ilustre figuri istorice, un conducător emblematic, o valoare simbolică a culturii românești. Cele peste 2 decenii de pace din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu sunt celebrate acum într-un pahar de vinars de o calitate excepțională. Vinarsul este o categorie complexă. Varietatea este dată, în primul rând, de gradul de învechire, dar și de cupajul care formează băutura finală. Cu cât este ținut mai mult la învechit, cu atât mai complex devine din punct de vedere gustativ și olfactiv. Astfel, de la gamele de baza VS (Very Special – învechite trei ani) și VSOP (Very Special Old Pale – învechite cinci ani) se poate ajunge la XO (Extra Old), care necesită o învechire, de minimum șapte ani, dar care poate fi ținut și zeci de ani înainte de a fi îmbuteliat.



“Pentru mine, vinars Brâncoveanu este un traseu de descoperire continuă.

a declarat Marinela Ardelean, Global Brand Ambassador Vinars Brâncoveanu



Brâncoveanu VS – are un timp de învechire de 3 ani și se recomandă a fi consumat ca bază sau introdus în cocktail-uri. Se adresează unei categorii de consumatori numită BRAVE - cei care încă încearcă să se definească, care caută un drum, care au curajul să ceară sprijin sau îndrumare, fără frică, să experimenteze ceva nou. A acumulat numeroase premii de-a lungul timpului, printre care: în 2017 și 2019 a primit 88, repectiv 93 de puncte la Ultimate Spirits Challenge (SUA) și a fost medaliat cu Aur la Michelangelo International Spirits Awards.



Brancoveanu VSOP - este învechit 5 ani, poate fi consumat curat sau folosit ca bază de cocktail-uri adresându-se unei categorii numite HERO - cei care muncesc din greu pentru a atinge noi înălțimi, care au puterea de a inspira și deschiderea spre a fi inspirați. A primit numeroase premii, printre care: în 2017, 2018 și 2019 a acumulat, 88, 94, respectiv 90 de puncte la Ultimate Spirits Challenge(SUA) și a fost medaliat cu Aur la Michelangelo International Spirits Awards.



Brâcoveanu XO - este creat pentru cei care apreciază noblețea unui sortiment legendar. Având în componență o cupă excepțională și fiind învechit 7 ani produsul se adresează unei categorii de consumator titrat numit NOBLE - cei care s-au dovedit a fi autentici, puternici, curajoși, dinamici, care au atins un statut social și au o poveste frumoasă de carieră, cei care sunt deschiși să împărtășească înțelepciunea și experiențele în societate.

A fost distins cu numeroase premii, printre care: în 2017, 2018 si 2019 a primit 90, 93, respectiv 96 de puncte la Ultimate Spirits Challenge(SUA) și a fost medaliat cu Argint la San Francisco World Spirits Competition și cu Aur la SIP Awards în 2018.

“Colaborez cu grupul Alexandrion de mai mult de 15 ani pentru supravegherea procesului de distilare, maturare și cupajare a vinarsului Brâncoveanu și am o experiență de peste 35 de ani în domeniul băuturilor spirtoase, atât în Franța, cât și la nivel internațional. Din rolul meu de Master Blender, împreună cu echipa Alexandrion, asigurăm de la an la an coerența și continuitatea calității extraordinarului vinars. Cel mai tânăr din gama Brâncoveanu, VS, este un amestec de distilate de vin maturate timp de minimum 3 ani, având un gust fructat cu ușoare note de afuma; VSOP este maturat timp de cel putin 5 ani, având un gust fin lemnos, cu note de vanilie. Armonia perfectă se regăsește în vedeta gamei, XO, maturat cel putin timp de 7 ani, având un gust de fructe uscate, de nuc, cu subtile note de tutun și lemn dulce.” declarat Jean Francois Joumier, Master Blender