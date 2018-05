Vedetele au intampinat vara la Sun’s Day Fest

Sambata, 26 Mai, in Bucuresti a avut loc a treia editie a celui mai boho si boem picnic – Sun’s Day Fest, eveniment care da startul distractiei de vara. De data aceasta, picnicul s-a tinut intr-un loc nou, verde, tot in mijlocul naturii, dar si in mijlocul Bucurestiului, in Brick Lane - Parcul Herastrau. Spatiul frumos decorat, cu paturi, sezlonguri relaxante, cosuri de picnic, flori, leagane, beculete si diferite spatii de divertisment a fost sambata parca desprins dintr-un basm.Incepand cu ora 12:00 au inceput sa isi faca aparitia aproximativ 1000 de persoane imbracate in stilul boho specific evenimentului, cu palarii, coronite din flori, ciocate sau alte accesorii, dar si cu chef de distractie si dans pana la apusul soarelui.Pe parcursul intregii zile de sambata, soarele a sarbatorit alaturi de cei prezenti, muzica a tinut ritmul petrecaretilor, gratarele au sfarait pana la final, iar bauturile de vara au completat party-ul vibrant din Herastrau.De la eveniment nu au lipsit nici persoanele publice, care an de an aleg sa petreaca la Sun’s Day Fest, precum: Dani Otil, Codin Maticiuc, Lili Sandu si Silviu Tolu, Giulia, Speak si Stefania, Geanina Ilies, Gina Pistol, Raluca Badulescu, Andrei Vulpescu, Gabriela Simion, Ramona Olaru, Ioana Filimon, XONIA, Horia Tecau, Madalina Dorobantu, Andrei Pavel, Natalia Mateut, Cosmina Pasarin.Photo & Video Credit: The Storyalist.