The Harp Irish Pub a lansat meniul fresh de vară

Într-o dimineață frumoasa de vară, vedete, influencers și bloggers din România s-au delectat cu noile preparate fresh de la The Harp Irish Pub în timp ce vântul adia printre frunzele de tei care umbresc terasa. The Harp este o locație primitoare, pe care o puteți vizita fix în inima Bucureștiului, în Piața Unirii. Este locația perfectă de unde pot fi privite fântânile, dar și Simfonia Apei de vineri până duminică de la ora 21.30. Giulia, Lili Sandu, Silviu Tolu, Andrei Vulpescu, Alina Vlad, Marian Vasilescu, Jazzy Jo, Ana Odagiu și mulți alțîi au luat masă împreună și s-au bucurat de peisajul orașului.Ce poți găsi nou în meniul de vara?• Mușchi de vită cu pleurotus și cartofi fondant• Fish Cakes• Papardelle cu creveți argentinieni• Piri Piri: fâșii din piept de pui, dovlecel, piure, sos dulce-picant, salată de varză și ceapă roșie• Aripioarele cu sos barbeque și cartofi special gătiți după o nouă rețetă, mai ușoară și mai potrivită zilelor caniculare• Risotto cu fructe de mare• Midii în sos de vin cu cartofi prăjiți• Antricot de vită Angus cu melanzane• Pulled Pork Burger• Tartă cu lămâie• Înghețată homemade cu diferite arome.Pe lângă toate noutatile, vă puteți bucura in continuare si de preparatele existente deja in meniu, limonade de vară cu diferite fructe, cafea Totti preparată în diferite sortimente, Kronenbourg Blanc și berea românească BUCUR.Bunătățile preparate cu pasiune și experiență de echipa de bucătari ai acestei locații nu au doar un aspect apetisant, ci sunt și delicioase, iar porțiile mari ii vor satisface chiar și pe cei mai mari și pretențioși pofticioși.