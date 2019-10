“The Addams Family / Familia Addams”: o animație originală și surprinzătoare

Pornind de la desenele originale marca Charles Addams, care a creat extravaganta familie și a făcut-o celebră prin intermediul revistei New Yorker, încă din anii ’30, noul film MGM “The Addams Family / Familia Addams” aduce un suflu proaspăt printr-o animație nouă, creativă și originală despre acceptare și iubire.

Designerul de producție Patricia Atchinson s-a declarat extrem de entuziasmată de rolul de a crea o nouă lume Addams. “Look-ul bizar și sinistru al familiei Addams a fost un proiect amplu, mai ales că stilul meu de a desena este un pic ciudat, așa că a fost o super experiență să pun asta în practică, să mă pot juca cu lumini și scheme de culori”, afirmă ea.

Și cei doi regizori - Conrad Vernon și Greg Tiernan - au și ei experiență serioasă în animație.

“Există nenumărate animații pe piață în care echipa de producție efectiv urmează o rețetă. Așa că e normal ca oamenii să spună, atunci când se lansează un nou film de animație, că știu exact ce vor primi. Însă, ceea ce nu știu oamenii este că poți avea un film de groază, sau unul de acțiune sau chiar unul de dragoste, practic poți crea orice tip de animație vrei. Și asta pentru că animația e un mediu, un mijloc de comunicare. Iar eu am încercat mereu să fac ceva diferit de tot ce s-a făcut până acum”, spune Vernon.

“Nimeni n-a vrut ca filmul să aducă prea mult nici cu desenele animate, nici cu caricatura. E un stil de animație mult mai complex de atât. Și, chiar dacă personajele par super ciudate și designul este cu totul nebunesc, atmosfera pare ancorată în realitate, ceea ce dă un sentiment unic de autentic mai ales în scenele în care oamenii se lovesc de lucruri sau cad pe scări. E cu atât mai amuzant cu cât ai sentimentul clar că totul se întâmplă în lumea reală”, explică specialistul senior în animații Connor Ferguson.

“Ceea ce este foarte cool ca designer de producție e modul în care colaborezi cu regizorii la un nivel aproape grandios. În plus, am avut ocazia să contribui la povestea aceasta nouă, să îmi pun amprenta asupra ei. Cei doi regizori s-au dovedit extrem de deschiși la sugestii, iar echipa de design a fost cu totul excepțională, am avut mare încredere în ea”, susține Atchinson.

Doza de neobișnuit

Așa cum admit cei mai mulți membri ai echipei creative, un astfel de film le-a permis să deschidă nenumărate posibilități de animație, care, de exemplu, n-ar fi fost potrivite într-un film de live-action.

Dimensiunea și grandoarea anumitor piese de decor au fost aproape nelimitate, mai ales că și bugetul a fost pe măsură. Un exemplu este enorma vilă în care locuiește familia Addams, miezul scenografic al filmului, inspirată dintr-o casă reală din oraș natal al lui Charles Addams, Westfield, New Jersey. Ironia e cu atât mai mare, cu cât Morticia și Gomez sunt oripilați că locuiesc în New Jersey.

Încă de la primele întâlniri creative, cei doi regizori au căutat să stabilească o direcție vizuală și estetică și să găsească acel echilibru între șic și bizar. “Când echipa de design a început să creeze camerele din casa Addams am încercat să le temperăm notele de degradat și ponosit în anumite elemente ca pereții și covoarele. Așa am definit un stil numit eleganță ponosită, în care găsim piese vechi de mobilier foarte frumoase și elegante, într-o casă care stă să cadă”, spune Ferguson.

Patricia Atchinson a avut libertatea de a include oricâte detalii clasice ale lui Charles Addams în design, așa că unele dintre elementele de artă care se regăsesc pe pereții casei în film sunt aluzii vizuale la arta lui Addams.

Alte trimiteri la desenele originale sunt: arhitectura casei, o păpușă din hârtie a lui Wednesday, mobila și tapetul uzat.

În mod similar, paleta de culori folosită este exact în linia stabilită de regizori, fără exagerări cromatice. “Nu găsim nuanțe puternice sau prea colorate în casă. Am mizat mult pe contrastele dintre lumini și umbre, pe întuneric, pe crearea unei atmosfere prăfoase”, explică directorul de lumini, Laura Brosseau.

Noul film “The Addams Family / Familia Addams” este regizat de Conrad Vernon și Greg Tiernan, după un scenariu semnat de Matt Lieberman. Mult așteptata animație prinde viață cu ajutorul vocilor unice ale unor actori ca Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler și Allison Janney, cărora li se adaugă inegalabilul Snoop în rolul vărului IT. Super animația inspirată din seria de desene originale marca Charles Addams și produsă de MGM este la cinema, în formatele 3D, subtitrat și dublat, filmul fiind distribuit de Forum Film România.