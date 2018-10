Sfatul experților: cum să mergi în două city break-uri de toamnă la preț de unul

Fiecare sezon are farmecul său! Dacă până de curând te gândeai la vacanța de vară și la cum poți profita la maximum de concediu, acum a venit momentul să îți faci planurile pentru toamnă. Conform datelor agenției online de travel eSky, românii optează din ce în ce mai mult pentru city break-uri în Europa.

În comparație cu luna septembrie 2017, numărul rezervărilor pentru aceeași perioadă a anului curent a crescut cu 9%, iar specialiștii preconizează că fluxul din lunile rămase din toamnă va înregistra creșteri considerabile. În continuare, în topul preferințelor românilor au rămas marile orașe europene, precum Londra, Milano, Paris, Roma sau Bruxelles.



Dacă vrei să vizitezi orașele tale preferate, dar și să descoperi locuri noi în același city break, eSky îți vine în ajutor cu câteva idei și destinații care au un mare avantaj: au în apropiere orașe cu un mare potențial turistic și pot fi explorate cu ușurință într-o singură zi. Astfel, te poți bucura de un city break de toamnă perfect: vizitezi două orașe într-o singură escapadă - cu (aproape) același buget.



City break în Barcelona? Hai și în Andorra pentru shopping fără taxe!

Barcelona este orașul arhitecturii lui Gaudi, al Mării Mediterane și al culturii catalane. Este singurul oraș din lume premiat de către Royal Institute of British Architects cu medalia de aur pentru arhitectură și are 68 de parcuri și 22 de restaurante cu stele Michelin. Un lucru este clar: nu ai cum să te plictisești, pentru că aici vei descoperi la fiecare pas ceva nou de făcut, ceva de vizitat sau de gustat. Pentru că orașul este sufocat de turiști în plin sezon, perioada septembrie – noiembrie este ideală pentru un city break, iar vremea este în continuare numai bună pentru o plimbare pe străzile orașului.



Treci pe lista de vizitat faimoasa Sagrada Família, capodopera neterminată a lui Gaudi. Nu înainte de a lua la pas La Rambla, cea mai cunoscută stradă din Barcelona, dar și Portal de l'Àngel, o stradă pietonală tranzitată zilnic de peste 150.000 de persoane. Pentru a vedea orașul de sus, urcă pe muntele „magic" Tibidabo, unde poți admira cele mai frumoase apusuri și îți poți testa curajul în parcul de distracții cu același nume.



Dacă închiriezi o mașină (cost estimativ pentru o zi: 36 de euro), în doar 3 ore ajungi într-una dintre cele mai mici și sigure țări din lume – Andorra – și poți vizita unele dintre cele mai frumoase stațiuni de schi din munții Pirinei. Cu o populație de până în 80.000 de persoane, micul principat se mândrește cu cea mai înaltă capitală europeană – Andorra la Vella se află la o altitudine de 1.023 metri peste nivelul mării. Pentru că în Andorra nu există taxe, aici poți spune că ai intrat în Raiul cumpărăturilor. În plus, vei da peste oameni foarte relaxați, fericiți, cu una dintre cele mai mari speranțe de viață din lume (84 de ani, locul 3 la nivel mondial).



Pont de călător: cel mai bun tarif pentru un city break de toamnă în Barcelona îl prinzi în perioada 12-16 noiembrie, când poți găsi zbor+hotel de la 120 de euro/persoană (4 nopți).





City break în Madrid – treci și prin Toledo, fostă capitală a Spaniei!

Nu părăsim Spania, ci ne mutăm spre centrul țării, în capitala Madrid, unul dintre cele mai însorite orașe din Europa, cu peste 250 de zile cu soare în fiecare an. Orașul este un muzeu în aer liber, cu clădiri somptuoase și foarte bine întreținute. Un centru cultural și educațional important pentru Europa, Madridul este reședința familiei regale spaniole, un mix natural între istorie și prezent, între bulevarde largi, elegante și străduțe mici, cochete, ticsite de restaurante, baruri și voie bună.



Nu ar trebui să îți lipsească de pe lista de vizitat Triunghiul de aur, format din Prado, Reina Sofia și Thyssen-Bornemisza, trei muzee cărora este recomandat să le dedici cel puțin o zi. Obligatoriu de vizitat este și Palatul Regal, o capodoperă artistică în sine, cu 3.418 camere și o suprafață de 135.000 de metri pătrați. Pentru că orice concediu înseamnă și shopping și relaxare, nu rata Piața El Rastro sau Puerta del Sol pentru a-ți completa garderoba și nici Plaza Mayor pentru momente de relaxare binemeritate la frumoasele terase ce mărginesc impunătoarea piață.



Poți ajunge foarte ușor cu autobuzul (prețuri de la 5 euro), în doar o oră, în orașul istoric Toledo. Fostă capitală a Spaniei, Toledo este recunoscut ca fiind unul dintre puținele orașe unde au coexistat culturile creștine, evreiești și maure, fapt ce se poate observa în frumoasa arhitectură cu puternice influențe din toate cele trei culturi. Străbătut de cel mai mare fluviu din Peninsula Iberică, Toledo este plin de obiective turistice captivante. Vizitează Catedrala din Toledo, al doilea cel mai valoros templu după Basilica Sf. Petru din Roma, locul unde vei putea admira și cel mai mare clopot din Spania. Dacă ești cinefil, atunci Mănăstirea San Juan de los Reyes, locul unde s-au filmat numeroase producții de la Hollywood va fi cu siguranță în topul preferințelor tale.

Pont de călător: cel mai bun tarif pentru un city break de toamnă în Madrid îl prinzi în perioada 24-29 noiembrie, când poți găsi zbor+hotel de la 135 de euro/persoană (5 nopți).





City break în Lisabona? Treci și prin Porto pentru cel mai bun vin!

Rămânem în Peninsula Iberică, dar ne mutăm în Portugalia, țara marilor exploratori maritimi și a vinului bun.



Capitala Portugaliei, Lisabona, este, de departe, unul dintre cele mai frumoase și cosmopolite orașe europene. Situat pe o serie de coline și străbătut de râul Tagus, orașul te va impresiona prin frumoasele monumente, parcuri sau faleze. Dacă ești o fire activă, străbătutul orașului la pas va fi o provocare plină de satisfacții: în fiecare vârf de colină vei găsi obiective turistice, mărturii ale unuia dintre cele mai puternice imperii coloniale. Nu ar trebui să ratezi Castelul Sf. George, din turnurile căruia poți observa orașul în toată splendoarea sa, Mănăstirea Jerónimos, locul de veci al lui Vasco da Gama, sau Oceanário de Lisboa, unde vei vedea peste 8.000 de specii marine. Dacă ești pasionat de artă, Muzeul Calouste Gulbenkian și Muzeul Național de Artă Antică te vor impresiona cu vastele colecții.



Porto, fostă capitală și oraș ce a dat numele țării, este la doar o oră distanță de Lisabona (poți găsi zboruri la circa 20 de euro dus-întors) și reprezintă o incursiune în cultura portugheză, un loc plin de șarm și voie bună. Cunoscut și ca „Invicta" – orașul necucerit, Porto este străbătut de râul Douro. Vei descoperi că zona din jurul râului este cea mai animată din tot orașul. Vacanța ta în Porto ar trebui să înceapă cu o croazieră pe Douro și să continue pe malul cartierului Gaia, unde poți descoperi numeroasele crame ce îți oferă spre degustare renumitul vin de Porto. De aici, pornește spre Turnul Clérigos, catedrala din Porto sau Palatul Bursei, locul de unde, pe vremuri, se stabileau prețurile mirodeniilor aduse din Orient. În pauze, poți savura numeroasele preparate pe bază de fructe de mare sau poți încerca Francesinha (în traducere „micuța franțuzoaică"), celebrul sandviș tradițional portughez.

Pont de călător: cel mai bun tarif pentru un city break de toamnă în Lisabona îl prinzi în perioada 30 octombrie – 03 noiembrie, când poți găsi zbor+hotel de la 227 de euro/persoană (5 nopți).





City break în Atena? Dă o fugă și în Corint pentru o lecție de istorie!

Cultura greacă rămâne și la ora actuală printre cele mai interesante și bogate culturi din lume. Chiar dacă adesea ne rezumăm la concedii de relaxare pe plajele frumoase ale Greciei, Atena reprezintă o călătorie în cultura ce a oferit lumii personalități precum Homer, Platon sau Aristotel. De un lucru poți fi sigur: fie că ești pasionat de istorie sau nu, în Atena nu ai cum să te plictisești. Primul popas ar trebui să fie la Acropole, colina sacră din mijlocul orașului, unde vei vedea rămășițele celor mai importante edificii de cult din întreaga Atenă! Pentru un plus de culoare locală, la bazele colinei poți vizita pitorescul cartier Anafiotika, unde căsuțele albe și străduțele înguste te vor face să te simți ca în Santorini sau Mykonos. Continuă cu o vizită în Piața Centrală Agora, unde te vei putea bucura de o experiență gastronomică totală. De aici, poți merge în Plaka, cel mai vechi cartier din Atena, unde sutele de magazine, restaurante sau ateliere meșteșugărești te vor face să te îndrăgostești de ospitalierii greci. La doar 15 minute de mers pe jos de Plaka, vei ajunge în Piața Monastiraki, un loc vibrant și plin de viață. Aici îl vei putea cunoaște pe Stavros Melissinos, un celebru poet grec contemporan și, în același timp, poate cel mai cunoscut meșteșugar de sandale, al cărui atelier are în spate o istorie de peste 2.500 de ani.



Pentru că lecția de istorie nu se poate opri aici, închiriază o mașină (tarife de la circa 35 de euro) și în aproximativ 2 ore ajungi în Corint, cel mai important oraș din Grecia Antică după Atena. Pregătește-te cu mărunt pentru taxele de autostradă și de priveliști superbe de-a lungul drumului, mai ales pentru că vei traversa strâmtoarea care leagă Grecia continentală de Peninsula Peloponez. În orașul antic poți vedea rămășitele templului lui Apollo, Agora Antică și, la doar 3 km, poți urca pe dealul unde se afla Acrocorintul, o altă cetate emblematică a Greciei din povești.

Pont de călător: cel mai bun tarif pentru un city break de toamnă în Atena îl prinzi în perioada 22-27 noiembrie, când poți găsi zbor+hotel de la 91 de euro/persoană (5 nopți).



Fie că ești pasionat de istorie, dorești o sesiune de shopping, sau pur și simplu vrei să descoperi locuri noi, toamna aceasta ai de unde alege!

