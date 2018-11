Scaunul auto Nuna NORR - un exemplu care s-a descurcat excelent la testul Plus

Nu este un secret faptul ca suedezii sunt foarte meticulosi si atenti cand vine vorba de siguranta celor mici, de aceea standardele lor pentru siguranta si calitate sunt foarte inalte. Aceste norme se aplica si testului Plus, un test al sigurantei scaunelor auto. Tommy Petterson a creat acest test cu 8 ani inainte sa existe certificarea ECE R44, in 1983 și a devenit un supliment al acesteia. Testul Plus se asigură că cei mici sunt protejati in cazul expunerii la forțe frontale fatale, in cazul unui accident auto. Importanta sigurantei auto pentru suedezi este motivul pentru care acest test este cu mult mai greu de trecut decat majoritatea testelor de siguranta auto.

Cateva dintre caracteristicile care fac ca Testul Plus sa fie unul dificil sunt viteza care este de 57 km/h, in timp ce testele standard aplica o viteza de 50km/h. Distanta redusa de franare, ceea ce rezultă într-o forță a impactului mai puternică. Zona gatului, capului si a coloanei sunt atent monitorizate cu ajutorul unor manechine (Q-dummies) dotate cu senzori foarte sensibili. Scaunele auto sunt impartite in doua categorii si anume pana la 18 kg si pana la 25 kg. In ambele cazuri este masurata forta la care este supus gatul in cazul unui impact. Pentru scaunele din prima grupa, limita maxima este echivalenta cu 122 kg, iar pentru cea de a doua grupa este echivalenta cu 164 kg.

Capul unui bebeluș reprezintă 25% din corpul acestuia, un sfert din întregul corp, în timp ce capul unui adult reprezintă 6% din corpul acestuia. Bebelușii au un gât foarte fragil, cu 7 vertebre care se unesc cu măduva spinării. Este atât de fragil încât o mișcare puternică poate cauza paralizia. In momentul în care capul se apleacă foarte tare în față, vertebrele coloanei se deplasează, iar cand se depărtează mai mult de 0,6 cm apare riscul paraliziei. Cand se pune problema unui accident vertebrele se pot departa pana la 5 cm! In timpul unui accident frontal scaunul este oprit din a zbura in fata de sistemul Isofix sau centuri, copilul este oprit de centuri sau shield, iar capul este oprit de gat care se intinde foarte tare.

In cazul scaunelor rear-facing, in pozitia cu spatele la sensul de mers, in timpul impactului intregul corp este oprit, de scaun, iar forta este distribuita in mod uniform pe tot spatele, ceea ce scade considerabil riscul ca viata celui mic sa fie pusa in pericol.

In aceasta pozitie puterea fortei asupra gatului este de 5 ori mai mica. Testul Plus este un test independent si voluntar, orice producator isi poate inscrie produsul, rezultatele sunt valabile in toata lumea. Acest tip de test nu este reprodus altundeva in lume si nu este inclus in certificarea ECE R. Scopul acestuia este sa se asigure ca un copil/bebelus este protejat de scaunul sau auto in cazul unui impact frontal mortal, in special in zona gatului, capului si a coloanei, acestea sunt punctele cu cel mai mare focus. Suedia este lider mondial cand vine vorba de siguranta auto a celor mici.

Desi testul este voluntar, un produs trebuie sa indeplineasca cateva criterii pentru a putea participa. Greutatea maxima de utilizare pentru prima grupa este de 18 kg cu sistem de ISOFIX, iar pentru cea de a doua grupa este de 25 kg, iar sistemul de instalare este in centuri. Scaunul trebuie sa se potriveasca in orice masina. Accentul este pus pe scaunele auto rear-facing, deoarece este cea mai sigura pozitie pentru a calatori.

Scaunul auto Norr, de la Nuna este un exemplu care s-a descurcat excelent la testul Plus.

Acesta este un scaun exclusiv rear-facing si se poate utiliza pana la 18kg. Pe langa aprobarea acestui test Norr, este acreditat si i-Size, care permit celor mici sa calatoreasca rear-facing pana la varsta de 4 ani! Este dotat cu sistem de rotire 360, Isofix , Spumă EPS care absoarbe energia generată de șocuri, 7 poziții de înclinare a șezutului, , 7 poziții de reglare a tetierei, panouri de ventilație integrate.

Calatorii confortabile in cel mai sigur mod. Rear-facing (cu spatele la sensul de mers). Despre asta e NORR. Cu un sistem care evolueaza usor alaturi de cei mici si este realizat din otel ranforsat. Acest scaun auto depaseste limitele unui scaun obisnuit i-Size, astfel calatoriile sunt de 5 ori mai sigure in poztia rear-facing de la nastere pana la patru ani – atat de simplu.