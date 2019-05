Rebeka Mirică, performanţă în tenis şi modeling la doar 11 ani!

Exceleaza in sport, arte si modeling la o varsta la care tinerii de seama ei traiesc intr-o lume virtuala si nu reusesc sa isi gaseasca calea. Rebeka Mirica a avut sansa ca parintii sai, inca de la varsta de 5 ani, sa o indrume catre mai multe activitati si sporturi. A practicat balet, inot, pian, ski, chitara, dans insa a ales tenisul. Pentru ea, cel mai nobil sport din lume inseamna totul si nu realizeaza cand trec orele zilnice de antrenament si de pregatire fizica. Sportul se imbina perfect cu scoala, micuta tenismena fiind printre primii si la invatatura.Rebeka desi are câte două antrenamente pe zi și face multă pregătire fizică, spune din tot sufletul ca merita si crede in visul ei de a ajunge o mare campioana mondiala. De fapt, tenisul este dragostea sa. Când spune copilărie, spune tenis, sport ce o formeaza și educa pentru viață, să fie mult mai puternică și ambițioasăMicuta campioana este printre primii la categoria sa de varsta, iar in afara de tenis picteaza si este un mini top model de succes! Tenisul este pe primul loc, insa celalate doua activitati o relaxeaza, iar toate momentan se imbina perfect! Anul 2019 i-a adus debutul pe scena celui mai important festival de moda din Romania - Bucharest Fashion Week! Rebeka a defilat alaturi de alte mini vedete.precum fetita lui Helmut Duckadam, Iannei Novac, Dianei Bart, Cristinei Siscanu si Tavi Clonda in colectia ''Fashion Kids'', semnata Adela Diaconu si Petite Coco.Sportul te formează şi educă pentru viatã, sã devii mai puternic şi ambițios. considera parintii Rebekai si ii sfătuiesc pe toti chiar dacã copiii lor nu vor face performanţă în vreun sport, să îi susțină în a practica pentru cã sportul educã, disciplinazã şi ordoneazã.