Mihail Siskin, scriitorul care a facut sa renasca literatura rusa, revine in Bucuresti pe 8 octombrie

Marti, 8 octombrie 2019, indragitul scriitor Mihail Siskin, considerat cel mai important autor rus contemporan si singurul care a primit toate cele trei mari premii literare rusesti, revine in Bucuresti la invitatia Curtea Veche Publishing, pentru o intalnire cu publicul si o sesiune de autografe la Ateneul Roman, incepand cu ora 19.00. Intrarea la eveniment este gratuita si accesul in sala se va face pana la ora 18.50.Comparat cu Tolstoi sau Cehov datorita lirismului cartilor sale, toate aparute la Curtea Veche Publishing in traducerea Antoanetei Olteanu, Siskin priveste scrisul “ca pe un mod de a-ti salva viata.” „Scrisorar” l-a facut sa devina unul dintre cei mai iubiti scriitori din Romania, dupa care au urmat „Parul Venerei”, „Luarea Ismailului” si, recent, „Paltonul cu gaica”.„Pornind de la revelatia ca nu poti exprima nimic prin intermediul cuvintelor, incepe creatia. Scriitorului nu-i mai ramane nimic altceva decat sa faca o minune si sa reinvie cuvintele moarte, sa le faca vii din nou. Si numai prin aceste cuvinte reinviate poti reusi sa vorbesti despre iubire”, scrie Siskin in „Paltonul cu gaica”, cel mai recent volum publicat in Romania si prima sa colectie de proze scurte.Cartea este apreciata de catre Wall Street Journal cel putin la acelasi nivel inalt al scrierilor anterioare, definita prin „experimentele sale literare tipice, o imbinare intre misticism si modernism”.Multe dintre prozele de aici exploreaza devenirea sa ca scriitor.Critic al trecutului sovietic, dar si al actualului regim de la Kremlin, scriitorul care locuieste astazi in Elvetia nu se indeparteaza insa de limba sa si continua marea traditie a literaturii ruse, pe care o considera o „forma netotalitara de existenta a constiintei in Rusia“. Trei dintre cele mai traduse opere ale scriitorului au fost dramatizate si puse in scena: „Luarea Ismailului” la Teatrul MOST, „Scrisorar” la Teatrul de Arta din Moscova, iar „Parul Venerei” la Atelierul „Piotr Fomenko“.Siskin este unul dintre cei mai probabili candidati ai literaturii ruse contemporane pentru un Premiu Nobel.Scriitorul va participa, pe 5 octombrie 2019, la un eveniment in cadrul Festivalului International de Literatura si Traducere Iasi – FILIT. Toate cartile sale sunt disponibile pe curteaveche.ro si vor putea fi achizitionate si in cadrul evenimentului, unde autorul va oferi autografe.