Mesajul filmului "Loserii de la seral", a fost bine primit de vedetele prezente la premiera sa

Kevin Hart face din nou echipă cu producătorul Will Packer, cu care a realizat comediile de imens succes "Ride Along/Un polițist și jumătate" și "Think Like a Man", pentru noua comedie, "Loserii de la seral", ce poartă marca lor inconfundabilă.



Pe măsură ce veţi viziona acest film, veți descoperi mesajul celei de a doua şanse, că lucrurile nu merg întotdeauna din prima, dar asta nu înseamnă că nu sunt menite să se întâmple. Veți înțelege, de asemenea, că la prima vedere, viaţa poate părea dificilă însă dacă există răbdare şi optimism, nimic nu este imposibil.



Niște indivizi inadaptați la societate sunt forțați să meargă la seral, cu speranţa că vor reuşi să ia și ei bacul. La premiera filmului, distribuit în România de Ro Image, au fost personalităţi publice precum Simona Bălănescu, Rareş Dragomir sau Irina Margareta Nistor.

