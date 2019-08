Liviu Teodorescu la stomatolog, la clinica Unident din Tulcea

Liviu Teodorescu a ales Unident Center din Tulcea pentru controlul stomatologic periodic. Fără a avea vreo durere care să îi împiedice prestația artistică, Liviu ne-a mărturisit că este vorba doar de un control de rutină: “Voi știti ca sunt mereu pe drumuri. Chiar zilele astea am un traseu legat de peste 2000 de Km, imediat de la Tulcea plec la Oradea pentru ca apoi să mă întorc la Galați. Am gasit o oră în programul meu că să îmi fac controlul stomatologic periodic, la 6 luni. M-am interestat din timp și, în Tulcea, mi-a fost recomandată clinica aceasta super SF – Unident Center. Incredibil ce echipamente, dotari și mai ales ce medici am gasit aici! Le-am recomandat să deschidă o astfel de clinica și la București. Tulcenii sunt norocosi că au la ei în oras un loc ce le asigură aparatura și tehnicile de ultimă generație, dar și specialiști pasionați, cu empatie și respect fața de pacienți și meserie. Sănătatea mea este importantă și mă bucur că sunt în regulă și din punct de vedere stomatologic. Am acceptat și bonusul oferit de clinică la fiecare consultație stomatologică – investigația cu VELscopeVX - Poate depista în faza incipientă formele de pre-cancer și cancer. Nu mi-a venit să cred că de această investigație beneficiază orice persoană care face un consult stomatologic. Credeam că mi se acordă doar mie aceasta favoare. Oamenii aștia chiar se dedică prevenției în sănătate, nu glumesc cu nimic când e vorba de pacienți. Sunt în regulă și mă bucură foarte mult acest rezultat. Am fost invitat și la Unident în Galați. Daca voi avea timp sigur am să trec pentru ca este o bucurie să o cunoști pe dna. Dr. Petronela Luca. În timp probabil ca vor aparea și la mine problemele stomatologice.

“Liviu a fost pacientul ideal, conștient de importanța controlului stomatologic periodic. Îi mulțumim pentru ca ne-a ales și sperăm că s-a bucurat de experiența oferită fiecarui pacient de către echipa Unident. Fără probleme stomatologice, am facut pentru Liviu consultul, igienizarea profesională a cavității orale cu decontaminare bacteriană laser pentru prevenția afecțiunilor parodontale, afecțiuni ce se regăsesc la un procent tot mai mare din populatie. Ca oricărui pacient Unident i-am oferit posibilitatea de a beneficia de investigația cu VELscopeVX. A acceptat curios și s-a bucurat de rezultat. S-a gândit un moment la starea pe care i-ar putea-o aduce un rezultat mai puțin plăcut în urma investigației.

Unident Center asigură servicii integrate de medicină dentară premium, radiologie dentara 3D, tehnică dentară digitală și educație medicală continuă. Știm cât de importantă este sănătatea și de aceea prioritatea noastră numărul unu este ca dumneavoastră să beneficiați de cel mai performant plan de tratament personalizat, cu abordare multidisciplinară, realizat impecabil cu tehnologie modernă digitală, fără durere, în cel mai scurt timp, cu garanția rezultatelor de succes. Detalii și programări pe: https://unident.ro/