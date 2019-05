Începe Festivalul pentru copii Kids Land Fest. Weekendul 18-19 mai vine cu activități “green” pentru întreaga familie

BluParty și Asociația Culturală Sarang Hanguk îi invită pe părinți și copii la a doua ediție a festivalului Kids Land Fest, un eveniment pentru întreaga familie, cu tematică eco-friendly. Intrarea este liberă, iar copii se pot bucura de spectacole de teatru, activități științifice, educative și creative, în timp ce părinții vor descoperi idei noi de parenting și healthy lifestyle.



Părinții care caută idei de activități pentru weekendul 18-19 mai sunt așteptați la a doua ediție a festivalului pentru copii Kids Land Fest. Pe 18 și 19 mai, în Parcul Bazilescu din București, are loc Kids Land Fest - Ediția GreenFEST, un eveniment eco-friendly cu intrare liberă, dedicat familiei și prietenilor, organizat de BluParty.ro în parteneriat cu Asociația Culturală Sarang Hanguk.

Evenimentul va răspunde nevoii de distracție, relaxare, cunoaștere și conștientizare a importanței unui stil de viață sănătos și îi așteaptă pe cei mici și cei mari cu două zile pline de distracție și aventură, precum și multe informații utile din zona de parenting, dezvoltare personală și stil de viață sănătos.



Festivalul Kids Land Fest este deja la a doua ediție - prima a avut loc în Parcul Kiseleff în 2018, când au participat peste 1500 de copii și părinți pe zi. Ediția de debut a avut ca tematică supereroii, atât de îndrăgiți de cei mici. Chiar dacă tematica s-a schimbat, “supereroii” sunt prezenți și anul acesta la Kids Land Fest, însă nu poartă cape, iar superputerea lor este aceea de a-i distra pe copii. Ei au pregătit spectacole de teatru, improvizație și magie, Yoga și mișcare în aer liber, demonstrații de dans și concursuri cu premii.

Ce activități include programul Kids Land Fest 2019?

BluParty, organizatorii de super petreceri pentru copii, le-au pregătit micuților spectacole cu experimente științifice, dar și un spectacol de teatru interactiv, Kids Mim Show, în care copiii se vor putea implica activ în poveste, trecând din rolul de spectator în cel de artist.

Copiii vor putea dansa pe ritm de muzică alături de Clubul Sportiv Boom Boom, care va susține un spectacol de dans, direct de pe scena Românii au talent. Orice program de divertisment are nevoie de un număr de magie, așa că magicianul Cristian Denis îi va surprinde pe cei prezenți la festival cu un spectacol de iluzionism.



Nu vor lipsi nici atelierele de creație menite să încurajeze creativitatea și să dea frâu liber imaginației copiilor și adulților deopotrivă. De la ateliere de olărit, pictură pe apă și creație florală pentru copii, până la ateliere de Henna, Amazing Craft for Kids, Pictură pe față, Modelaj din baloane, programul celor două zile cuprinde multe surprize pregătite de Blu Party și Ateliere pentru copii by Sarang Hanguk.

Părinții se pot distra și ei cot la cot cu cei mici, pentru că activitățile sunt gândite să fie pe placul copiilor, dar și al adulților. Cei prezenți la eveniment pot avea parte de o experiență interactivă în Photo Booth-ul oferit de Camera Luminoasă, de unde pot pleca acasă cu o amintire sub forma unei fotografii magnetice.

După “muncă“ și răsplată. Copiii și părinții lor își vor putea răsfăța papilele gustative cu bunătați aduse special pentru acest eveniment de Walachia, Produse de Cooperativă, Dr. Avraham - produse naturale și ecologice românești, Bistro Dorobanți și ale sale bucate tradiționale gătite cu grijă și pricepere. Dă Fud Dudes și Bufy’s sunt și ei pregătiți să satisfacă și cele mai pretențioase gusturi cu ale lor preparate. Din oferta gastronomică a festivalului nu lipsesc nici influențele asiatice, pentru că Green Bamboo aduc delicioasele lor paste și noodles la wok.

Butoiul cu înghețată îi ademenește și în acest an pe participanții la Kids Land Fest cu a sa înghețată preparată din ingrediente naturale.

Pentru pasionații de dulce, Lara Sweets redă rafinamentul dulciurilor artizanale sănătoase. Energia și vitalitatea părinților dar și ale copiilor sunt asigurate de cafeaua și fresh-urile de la Coffee Bike Romania.Cei ce nu vor să plece acasă cu mâna goală, pot să facă o plimbare pe Aleea Expozanților, unde vor descoperi produse handmade pentru casă și familie,lucrate cu talent și migală de către cei mai pricepuți artizani, dar și produsele Pharma Care și Săpun de Marsilia dedicate frumuseții și îngrijirii pielii.Kids Land Fest - GreenFEST este un eveniment ideal pentru un weekend în familie, în care copiii se vor distra pe cinste cu activități recreative și educative, iar părinții vor descoperi idei noi de parenting și healthy lifestyle. Join the GreenFEST alături de Asociația Sarang Hanguk și BluParty pe 18 și 19 mai în Parcul Bazilescu și dă startul la distracție! Intrarea la eveniment este liberă. Un eveniment realizat cu sprijinul Primariei Sectorului 1/ADP.