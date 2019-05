Stilizarea sprâncenelor: Vopsit Versus Micropigmentare

Toate femeile își doresc sprâncene perfecte, frumos conturate, cu o culoare potrivita și fara prea multe ședințe de întreținere. Ce facem atunci când mama natura nu a fost prea darnica sau când sprâncenele noastre au avut parte de un pensat excesiv și oricât de mult ne-am strădui nu le mai putem aduce la forma inițială? Ana Maria Margineanu - specialist estetica faciala ne explica la ce soluții putem recurge pentru a avea sprâncenele mult visate.

“Femeile au inceput sa dezvolte o mica fobie in ceea ce priveste mersul la saloanele de infrumusetare atunci cand vine vorba de sprancenele lor. Din teama de a nu distruge mai mult forma sprancenelor sau din dorinta de a le corecta, autam cu atentie acea cosmeticiana care sa inteleaga ce anume dorim si mai mult, sa ne sfatuiasca in cel mai potrivit mod. Stilizarea sprancenelor nu trebuie confundata cu pensatul acestora. Pensatul sprancenelor este o procedura potrivita atunci cand avem suficiente fire in sprancene pentru a le aranja corespunzator. in schimb stilizarea implica un proces mai amplu, ce presupun corectarea unei forme gresite, ascunderea defectelor sau umplerea golurilor.”, explica Ana Maria Margineanu.



Vopsitul sprâncenelor este una dintre cele simple și cunoscute metode de “mascare” a sprâncenelor imperfecte. De cele mai multe ori însă, rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor. Fie vopseaua aplicată nu reuseste sa acopere complet golurile, sau nuanta vopselei nu este potrivita, iar dacă rezultatul este unul satisfăcător, ne putem bucura de el, maxim 7 zile ( cu o ingrijire atenta a sprancenelor ).



“Atunci cand vorbim de stilizarea unor sprancene ce pot fi aranjate frumos doar din pensat si tuns, nu este nevoie sa cautam alte alternative de corectie sau mascare a defectelor. Cea mai eficientă alternativa la clasicul vopsit al sprâncenelor este micropigmentarea si este singura solutie atunci cand nu vrem sa ne fardam zilnic pentru a completa ceea ce lipseste din sprancenele noastre. Ana Maria Margineanu- specialist estetica faciala.



Evolutua tehnicilor este atat de avansata incat micropigmentarea poate reproduce firele de par, cu aspect natural, indiferent de cantitatea de fire din spranceana naturala.

O alta tehnica renumita in ultimii ani, este tehnica Powder, cu efect de pudrare si cu un rezultat foarte delicat, precum fardarea usoara a sprancenelor.“Imediat dupa procedura, sprancenele arata perfect. Pentru o definire finala a acestora, dupa cateva saptamani este necesar un retus in majoritatea cazurilor (daca vorbim despre o piele tanara). O piele matura retine mai bine pigmentul si, datorita procesului mai lent de diviziune celulara, nu il pierde la fel de usor.”, Ana Maria Margineanu- specialist estetica faciala.

Indiferent de metoda aleasa, sprâncenele trebuie sa fie frumos îngrijite și stilizate fara a iesi in evidenta intr-un mod ostentativ. O sprânceană perfecta este vedeta unui fete chiar și fără machiaj!