România aduce acasă marele premiu al industriei SPA din Europa

România, prin Afrodita Resort & Spa din Băile Herculane, câștigă marele premiu INNOVATIVE SPA CONCEPT în cadrul Galei Innovative Spa Awards organizate de ESPA (European Spas Asociation), în Croația.

România a fost reprezentată în concurs de proiectul SPA inaugurat la sfârșitul anului 2018 – Herculum Spa ( Afrodita Resort & Spa din Băile Herculane). Proiectul a fost demarat în urmă cu trei ani, când s-a început segmentul de prospectare și forare al unui izvor de apă termo – sulfuroasă, cea mai mare investiție de acest tip din ultimele două decenii pentru Băile Herculane. Izvorul de apă termală alimentează azi direct bazinele și piscinele din Herculum Spa.Afrodita Resort & Spa este parte din grupul Bacolux Hotels, care însumează 1000 de locuri de cazare în Herculane, Craiova și Bușteni, cu o tradiție de 25 de ani în industria ospitalității din România. Societatea hotelieră are capital 100% românesc.România, mai exact proiectul Herculum Spa Băile Herculane, a concurat la Gala Innovative Spa Awards din Croația alaturi de spa-uri din alte 21 de state membre, lideri în industria de SPA, balneo și sănătate.Herculum Spa din cadrul Afrodita Resort & Spa din Băile Herculane, reunește un concept unic, creat prin folosirea resurselor naturale specifice zonei în tratamentele și procedurile spa, într-o formă exclusiv destinată acestei locații.,,Proiectul Afrodita Resort & Spa a fost unul provocator și interesant încă de la început, spune consultantul SPA Bacolux Hotels, Maria Rendeș. Herculane este o locație atât de încărcată de istorie de spa, cu resurse naturale cu o valoare recunoscută de milenii, încât nu poți să nu te simți copleșit de responsabilitatea de a reînvia toate aceste comori”, adaugă ea. Ceea ce am propus prin Conceptul Herculum a fost să transpunem aceste valori la cerințele de azi.Mesajul „We own a heritage and master your wellness for present” s-a dovedit imbatabil și ne-a adus aprecierea unui juriu prestigios de experți spa internaționali.Herculum SPA de la Afrodita Resort & Spa Băile Herculane vorbește răspicat despre resursele românești de ape vindecatoare, într-un spa modern și original. Aici, metodele balneare tradiționale stau alături cu mândrie de nevoile omului modern. Resursele naturale de cură sunt pentru toata lumea și nu doar pentru cei bolnavi sau în căutarea de tratamente precise.,, Emoțiile au fost mari pentru echipa României.Jururiul este format din specialiști europeni foarte bine pregătiți, iar proiectele aflate în concurs au fost toate la un nivel foarte înalt. Nu a fost o competiție ușoară, însă ne bucurăm că am putut obține acest premiu pentru industria din România”, punctează Florin Băzăvan, Director General Bacolux HotelsPremiul obținut de România prin Afrodita Resorts & Spa setează o direcție bună pentru industria spa și balneo din România.