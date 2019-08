Forty Management lansează un nou proiect în zona centrală a Bucureștiului: Central District Viitorului 134

Dezvoltatorul imobiliar Forty Management&Investments, condus de antreprenorul Lucian Azoiței, a cumpărat la începutul anului un teren de 2.200 mp pe strada Viitorului 134-136, într-o tranzacție evaluată la circa 2,1 milioane de euro.

Forty Management este promotorul ultimului concept de dezvoltare rezidențială din România, affordable luxury. Forty dezvoltă proiecte rezidențiale sub brandul Central District și lucrează acum la proiectul Central District 4 Elemente, o dezvoltare cu 192 de apartamente și 1.500 mp de zonă comercială, având o valoare de 22 millioane de euro. Compania a finalizat 90 de apartamente și are în construcție alte 244 de apartamente, inclusiv dezvoltări exclusive ca Central District Polona 25 si Central District Cuza 99.



Terenul cumpărat de Forty este unul dintre cele mai mari din interiorul inelului central al Bucureștiului, într-un areal aflat în plină dezvoltare. În zonă, se mai dezvoltă proiectul C-entral Apartaments, al dezvoltatorului 1 Development, mai multe proiecte de mici dimensiuni și a fost anunțată achiziția unui teren de către omul de afaceri Dan Șucu, în zona Parcul Circului. În urma procesului de autorizare se așteaptă să rezulte circa 33 de apartamente și 1.000 mp de birouri, a căror valoare de piață, la finalizarea construcției este estimată la circa 9,5 milioane de euro, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții dezvoltatorului.



„Central District Viitorului 134 înseamnă un proiect boutique, cu 33 apartamente generoase, împărțite în 2 imobile, ceea ce înseamnă o comunitate restrânsă, uniți prin aceeași dorință de a împărtăși valorile noastre legate de calitatea ridicată a vieții, atenția la detaliu și design. Central District Viitorului dorim să fie primul proiect rezidențial din România ce împletește dezvoltarea imobiliară cu manifestări unicat de artă urbană, ce vor purta semnăturile unor artiști consacrați, de street art. Gardul imobilului, holul de acces, holurile etajelor, toate vor fi înnobilate de creațiile artiștilor cooptați special pentru acest proiect, iar cea mai impresionantă creație va fi o girafă albastră, construită și montată la fața locului, ce se “hrănește” cu frunzelele pergolelor, pe două etaje. Urmând tradiția premierelor naționale din proiectele anterioare - unde în Central District Cuza 99 am creat o clădire verde la propriu, cu pomi și jardiniere grandioase pe fațadă, iar în Central District 4 Elemente vom implementa pentru prima oară într-un proiect imobiliar rezidențial o pistă de alergare pe bloc și o zonă de relaxare cu cinema în aer liber - și în Central District Viitorului 134 vom oferi primul proiect rezidențial cu acces direct la un teren de tenis, baschet și fotbal, în nocturnă, exclusiv pentru locatari.

Proiectul a fost extrem de bine primit de către piață. În această fază, de vânzări off plan, am vândut 35% dintre apartamente și am închiriat integral zona de birouri. Într-un scenariu optimist, la sfârșitul acestui an vom începe să construim“, a declarat, Lucian Azoiței, CEO al Forty Management.



Primăvara aceasta, Forty Management a început construcția Central District 4 Elemente, primul proiect rezidențial cu pistă de alergare pe bloc, din România. Azoiței spune că în primele cinci luni de vânzări din acest proiect a precontractat 75% dintre apartamente și a închiriat 50% din zona comercială. Planul managerului este să încheie anul cu achiziția a încă două terenuri în zona de nord a orașului. “Intenționăm să dezvoltăm pe unul dintre aceste terenuri cel mai exclusivist proiect din România, iar pe celălalt un proiect la care lucrăm de peste 5 ani, o dezvoltare de mari dimensiuni, cu peste 1.200 de apartamente și o clădire de birouri de 25.000 mp, în care să implementăm un concept unic în Europa.“, explică Lucian Azoiței.



Pe parcursul lunii iulie 2019, pretențiile vânzătorilor de apartamente noi și vechi s-au majorat atât pe plan național, cât și în câteva centre regionale importante, în frunte cu Bucureștiul.

Suma medie solicitată la nivel de țară pentru un apartament s-a majorat cu 2,7% luna trecută, de la 1.216 euro pe metru pătrat util în iunie, la 1.249 de euro pe metru pătrat, potrivit indicelui Imobiliare.ro. Valoarea actuală este cu 3,1% mai mare decât cea consemnată în perioada similară a anului trecut, respectiv 1.212 euro pe metrul pătrat util. Apartamentele din București s-au scumpit cu 2,6% în iulie 2019, de la 1.284 la 1.318 euro pe metrul pătrat util. Prețul a ajuns exact la nivelul valabil în urmă cu 12 luni. În paralel, oferta este tot mai mare. Anul trecut au fost livrate 11.272 de locuințe în regiunea București – Ilfov, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în creștere cu 18% comparativ cu 2017.