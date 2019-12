Food Bloggers Conference aduce tendintele momentului in arta culinara!

Food Bloggers Conference reuneste, pe 4 decembrie, la Radisson Blu Hotel Bucuresti, comunitatea activa din mediul online, pasionata de arta culinara, specialisti in gastronomie si reprezentanti ai celor mai active branduri in mediul digital.

Cea de-a 11-a editie va servi un meniu plin cu noutati din lumea gastronomiei, condimentat cu multe idei bune, asezonat cu invitati de renume si ornat cu activari picante.In cadrul acestei editii vor fi abordate subiecte de interes atat pentru blogosfera culinara, cat si pentru antreprenorii si promotorii din Horeca.Prin intermediul temelor, evenimentul isi propune sa adune studii de caz relevante, strategii si idei pentru a veni intampinarea nevoilor creatorilor de continut pasionati de arta culinara. Printre acestea se numara: dezvaluirea secretelor esentiale din spatele unor cariere impresiononante in mari restaurante din tara si strainatate, tips & tricks utile pentru cresterea blogului si a vizibilitatii in fata brandurilor, dar si sa ofere un know-how valoros despre utilitatea platformelor sociale ale momentului.Programul va fi alcatuit din 3 sesiuni savuroase ce vor pune la incercare simturile si papilele gustative ale participantilor. Evenimentul va debuta cu o calatorie inedita in lumea gastronomiei, storytelling si mult content bun. Cea de-a doua sesiune va continua cu o discutie inspirationala alaturi de unii dintre cei mai renumiti chefs si antreprenori romani, ingredientul principal fiind entuziasmul si voia buna.Conferinta se va incheia cu o discutie deschisa despre colaborarile intre bloggeri si brand-uri, cu idei noi si sfaturi aplicate, cu bune practici si exemple de succes.Vorbitorii din cadrul acestei editii Food Bloggers Conference sunt: Chef Joseph Hadad, Chef Foa, Chef Liviu Lambrino, Razvan Crisan (Group M60), Claudia Benea (Aur'a), Bogdan Doltu (Maidan & Mosia Corbeanca), Laura Eremia (Loca Guiltfree Cakes & Pastry), Corina Bernschutz (Bernschutz & Co Tea), Mia Munteanu (Dinner Stories), Alina Dragne (Delicii.com), Cristina Mazilu (Mazilique.ro ) ( Andra Ilias (Andrailias.ro), Valentin Hristu (Paine si Vin).Evenimentul va fi transmis live pe site-ul www.foodbloggers.ro , pe 4 decembrie.Food Bloggers Conference este un eveniment organizat de Evensys impreuna cu Lidl Romania si in parteneriat cu Verdino, Nestle Desert, Electrolux, Freeway, Laptele Maresi, Dr. Oekter, Nespresso, Napolact, Paste Baneasa.