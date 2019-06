Dubaiul arhitectural

Dubai este faimos pentru viziunea sa incredibilă și pentru realizările arhitecturale ingenioase, așa că nu este deloc surprinzător că orașul găzduiește numeroase clădiri și structuri uluitoare. Indiferent dacă sunteți un fan al designului impresionant sau doar căutați un fundal fantastic pentru fotografiile de vacanță, toate aceste puncte de reper din Dubai merită să fie vizitate.

(Se deschide în curând) Biblioteca Mohammed Bin Rashid: Considerată a fi cel mai mare centru cultural din regiunea MENA, biblioteca Mohammed bin Rashid are o suprafață de 66.000 de metri pătrați și a fost proiectată să semene cu o carte deschisă așezată pe un „rehl” (un suport de carte tradițional pentru Coran). Programată să-și deschidă porțile în 2020, biblioteca va găzdui peste 4,5 milioane de volume, 1 milion de cărți audio și 2 milioane de cărți electronice, cea mai mare colecție electronică din lume, devenind, astfel, cea mai mare bibliotecă din lumea arabă.



• (Se deschide în curând) Coca-Cola Arena: Cunoscută și sub numele de Dubai Arena, este cea mai mare arenă acoperită din Dubai dedicată evenimentelor muzicale, sportive și de divertisment și va fi inaugurată în iunie 2019. Arena este situată în City Walk, are o capacitate de 17.000 de locuri, iar scaunele sale sunt aranjate în forma unui bol la 360 de grade. Cu o suprafață totală de 3.870 de metri pătrați, dimensiunea podelei de 86 m x 45 m poate fi modificată grație sistemului de retractare a gradenelor în funcție de dimensiunea evenimentului și de numărul de participanți.



• (Proiect viitor) Pavilionul Sustenabilității de la Expo 2020: Denumit „Terra”, Pavilionul Sustenabilității va fi unul dintre cele trei pavilioane de la Expo 2020 și va reprezenta ocazia de a transmite un mesaj motivațional despre lumea naturală, ecologie și tehnologie unui public global.

Această formă distinctă de petală se inspiră din procese naturale precum fotosinteza, captarea energiei solare și a apei proaspete din aerul umed.



• (Proiect viitor) Muzeul viitorului: O inițiativă unică a AS Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Muzeul viitorului explorează viitorul științei, tehnologiei și inovării. Proiectat de Shaun Killa și programat să se deschidă în 2020, acest muzeu este deja una dintre clădirile cu adevărat complexe ale lumii - are formă de tor, iar partea rotundă reprezintă pământul și cerul, în timp ce spațiul gol din mijloc reprezintă necunoscutul. Ferestrele de pe suprafața curbată a clădirii au forma unor citate ale AS Șeicul Mohammed transcrise în alfabetul arab.



• (Proiect viitor) Turnul Dubai Creek: Considerat a fi noul simbol global al secolului XXI, Turnul Dubai Creek se va ridica spre nori din inima Portului Dubai Creek - la propriu, deoarece va fi mai înalt decât Burj Khalifa.

Concepută de faimosul arhitect neo-futurist spaniol Santiago Calatrava, această structură care sfidează gravitația este inspirată de floarea de crin și de minarete tradiționale arabe.